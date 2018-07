“Humble“, “cool”, ”décisif”... Quand Rudi Garcia parle d'Eden Hazard, qu'il a connu au LOSC

"Un des plus grands joueurs européens"

"Eden est un garçon humble, conscient de ses qualités et de son potentiel", voilà comment l'entraîneur Rudi Garcia parle d'Eden Hazard, le joyau des Diables Rouges et adversaire mardi des Bleus en demi-finale.Depuis Rome, en février 2014, ou depuis Marseille, en juillet 2017, Garcia est revenu sur ses souvenirs de la pépite, qu'il avait eue entre ses mains au LOSC enre 2008 et 2012.Alors coach de la Roma, Garcia a noté qu'Hazard était en train de devenir "un des plus grands joueurs européens". "Qu'il continue à bosser dur, il va obtenir tout ce qu'il pourra obtenir de son talent"."Il a toujours eu une grande, grande ambition, et c'est une vraie qualité", a-t-il encore souligné. "C'est un joueur qui ne doute jamais, capable dans un même match de ne pas se bloquer sur quelque chose qu'il n'a pas réussi et sur l'action d'après de la 'mettre au fond' ou de faire une passe décisive".Au Mondial russe, le numéro 10 belge a brillé vendredi dans son duel à distance face à son homologue du Brésil, Neymar, lors du quart de finale remporté par les Diables rouges (2-1)."Le talent n'attend pas le nombre d'années, Eden avait 17 ans quand je l'ai lancé", s'est souvenu Garcia, alors en poste à l'OM, dans un autre entretien accordé à l'AFP.Hazard, arrivé à Lille à 14 ans, a joué ses premières minutes en pro à 16 ans, lancé dans le grand bain par Claude Puel.Sous la houlette de Garcia, le milieu offensif a grandement contribué à remettre le LOSC sur la carte du football français, avec un doublé Coupe de France-Championnat en 2011. Et a explosé à titre personnel, avec les trophées de Meilleur espoir de L1 en 2009 et 2010 puis de Meilleur joueur de L1 en 2011 et 2012, avant de partir à Chelsea.Dans son autobiographie, "Tous les chemins mènent à Rome" (Hugo Sport) publié en 2014, Garcia a évidemment évoqué le surdoué belge: "Eden est un vrai bon mec, cool, tranquille, qui a toujours été à l'écoute". "Il pense même pouvoir remporter le Ballon d'or un jour, et je ne suis pas loin de partager son avis", a-t-il alors écrit.Et de revenir sur les années d'apprentissage du natif de La Louvière. "Un joueur très agréable pour un entraîneur car il n'est pas nécessaire de lui répéter deux fois les mêmes choses. Il comprend, il admet, il intègre, décortiquait-il. Tout jeune, il pensait que le football commençait quand il recevait le ballon""Il avait une culture tactique réduite à sa plus simple expression mais il n'y avait rien d'anormal à son âge, a ajouté Garcia. Il évolua vite et comprit, notamment, que sa formidable vision du jeu et sa capacité à être décisif pouvaient lui permettre de devenir un très grand joueur". Neymar l'a appris à ses dépens à Kazan.