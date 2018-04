Humour belge : un hymne pour la Coupe du monde de football complètement surréaliste

"J'espère que Poutine a de l'humour"

Attention Nos confrères de la Dernière Heure dévoilent le teaser d'un tout nouveau morceau qui se verrait bien, organisée cet été en Russie.Intitulé "" - en russe "" - le titre a été composé par Lou Deprijck... aka l'auteur et producteur du célèbre "". "Je n’aimais pas le truc de Damso et l’attitude de l’Union belge de dire "On vous impose ça".", explique Lou Deprijck à nos confrères.Il s'est ainsi lancé dans, sous-titrée phonétiquement pour que tous les supporters puissent entonner l'hymne, au refrain assez simple : "Davaii Belgia, davaii, davaii, davaii... Da, da, da, da, da..." - comprendre "Allez Belgique, allez, allez, allez... Oui, oui, oui, oui..."Côté, seul una été dévoilé pour le moment. L'intégralité du morceau sera en ligne. Dans l'extrait, on aperçoit tout de même l'interprète sur laportant une pancarte sur laquelle figure"Je ne sais pas s’ils verront celacomme un clin d’œil ou s’ils seront flattés.J’espère juste qu’après ça(rire) !"En attendant, côté France, c'est la chansonqui est pressentie pour devenir l'hymne officieux des Bleus. Il est toujours temps de demander la nationalité belge...