HUMOUR. Quand l'agent Verhaegen refait le match Belgique-Brésil : “C'est incroydiable !”

Pablo Andres ON A BATTU LE BRESIL FIEU ! ON A FAIT DE LA SAMBA AVEC LEUR EQUIPE !

Pablo Andres C'est officiel, les diables rouges sont qualifiés à la coupe du monde en Russie. Pour aider Eden Hazard et Thomas Meunier à gagner la coupe du monde il n'existe qu'un seul coach... L'agent Verhaegen!...

"J'ai jamais eu autant d'émotions de ma vie. A la fin du match, j'étais sous assistance respiratoire. C'était pas incroyable, c'était incroydiable ! Je décrète le 6 juillet comme nouvelle fête nationale !". Accent belge prononcé, costume de policier et gros plan filmé au grand angle déformant. L'humoriste Pablo Andres débriefe pour la RTBF chaque match des Diables rouges.Une relecture chauvine, patriote et enthousiaste au cours de laquelle l'agent Verhaeghen parvient toujours à ré-inventer des expressions typiquement belges : "On a battu le Brésil fieu...".refait le match depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Il est très populaire chez nos voisins. Chacune de ses vidéos est vue des centaines de milliers de fois. On vous conseille particulièrement un sketch d'il y a quelques mois dans lequel l'prépare la Coupe du Monde avec Eden Hazard et Thomas Meunier. Aut-o-dérision garantie...On attend déjà avec impatience le débriefing de la demi-finalede mardi soir...