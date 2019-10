Envie de frayeurs pour Halloween ? Voici quelques idées de sorties en Picardie

C'est quoi Halloween?



Animations spécifiques autour d’Halloween

Des défilés costumés

Les parcs d’attractions de l’Oise se transforment en citrouille

Attention, du fait des vacances scolaires, diverses animations débutent avant le 31 octobre !Au fait, c'est quoi Halloween?Le 23 octobre à, la compagnie Le Chien qui miaule vous propose son conte d'Halloween, Nom d’un chaudron. Pour les enfants dès 3 ans. À 15h30 à la maison des associations. Payant.Réservation au 06 68 62 64 03 ou compagnielcqm@yahoo.fr Rendez-vous àà la Maison du textile, pour divers ateliers à destination des enfants : le 24 octobre pour l’arbre à hiboux, le 29 pour le piquage de citrouille et le 31 pour un atelier de déco murale spéciale Halloween.À partir de 6 ans, de 14h30 à 16h30, 5 euros. Réservation au 03 23 09 02 74Toujours dans l’Aisne,, le 31 octobre, à partir de 14h, rendez-vous pour 45 minutes d’animation (parcours ponctué de lectures, chansons autour d’Halloween) suivies d’un goûter. Uniquement sur réservation (03 23 54 40 00). Payant., le 31 octobre : les plus petits vont avoir la chair de poule à l’écoute de terrifiantes histoires … Monstres, sorcières, fantômes et autres oiseaux de nuit vous attendent à la médiathèque à 17h. Public : Jusqu’à 8 ans. Gratuit dans la limite des places disponibles.Et si vous avez envie de passer une soirée tout droit sortie d'un film d'horreur, allez patiner dans une ambiance terrifiante à la BUL ! Fantômes, zombies, vampires, sorcières.... Vous êtes tous les bienvenus ! La location des patins sera offerte aux personnes déguisées !, le 31 octobre, le Dome (piscine et patinoire) vous accueille pour un parcours de la peur, un stand maquillage, et des bonbons !Dans l’Oise, à la Sucrerie de, un mini stage Halloween :Le mercredi 30 Octobre, de 10h à 16h : Découverte de la culture de la betterave, puis direction le laboratoire, pour fabriquer ses propres bonbons, caramels, biscuits à la betterave sucrière !Le jeudi 31 octobre, de 18 à 22h, c’est la fête des allumoirs : venez découvrir cette tradition du 19siècle, venue du nord, à travers divers ateliers ludiques à faire en famille. Puis à la lueur des lanternes, que vous aurez confectionnées, nichés sous le géant diffuseur, installez-vous confortablement pour écouter des contes et légendes et les jeunes violons de l’atelier musical de l’Oise. Sur réservation – PayantAu, le 31 octobre, de 13h30 à 17h. Pour les enfants, atelier « origami » pour créer sa chauve-souris et ainsi agrémenter son décor d’Halloween. Et déguisé, c’est encore mieux ! Durée : 20 min. Pour tout âge – sans supplément au droit d’entrée.Réservation obligatoire auprès du service réservation au 03 44 42 72 72.La médiathèque du centre-ville depropose des animations destinées aux enfants sur le thème d’Halloween :le samedi 26 octobre à 10 h à partir de 8 ans : La petite fabrique numérique : Halloween, c'est toi le monstre !, jouer à se faire peur sur écran et se transformer virtuellementle jeudi 30 octobre à 10h30 et 14 h : Le Trésor d’Hippocrate le pirate, spectacle de 45 minutes à partir de 4 ansRenseignements et réservations au 03 44 15 67 02.Le 30 octobre, à, un après-midi Halloween organisé à la piscine de la Vallée dorée. De 14h à 17h30, les enfants pourront profiter d'une structure gonflable et de jeux aquatiques. Et de 15h30 à 18h, un atelier maquillage prendra place. Tarif unique de 1 euro pour les enfants déguisés, accompagnés d'un parent.Au musée Antoine Vivenel de, durant les vacances, l’atelier Histoire de fantômes pour les enfants de 8 à 12 ans qui peuvent venir déguisés le 31 octobre pour une visite et un atelier spécial Halloween autour des collections du musée.Rendez-vous à 14h. 6 € de participation. Réservation au 03 44 20 26 04Rendez-vous à la salle des fêtes dele 31 octobre, pour une soirée Halloween. De 17h à minuit, avec repas animé organisé par le CCAS sur inscription, atelier maquillage pour les enfants, concours de citrouilles et de déguisement, bal horrifique !Renseignements en mairie au 03 44 83 40 05La médiathèque de, les ateliers théâtre du centre culturel Jules Verne et Y'a comme un lézard vous proposent de vivre une soirée fantastique, à l'occasion d'Halloween. Rendez-vous le 31 octobre à 20h, dans le nouveau lieu culturel la K'Verne pour une soirée lecture d'histoires fantastiques pour adultes par les élèves des ateliers théâtre.Entrée gratuite. Renseignements au 03 44 80 90 69 ou 03 44 80 90 25.La piscine deorganise une soirée « pétrifiante » le jeudi 30 octobre dès 18h avec structure gonflable, parcours, courses aux bonbons, musique et jeux de lumière.L'entrée (collation offerte) est à 6€. Renseignements au 03 44 03 05 71À la Maison de la Pierre de, balade contée d'Halloween les 2 et 3 novembre.Il semblerait qu’une terrible histoire s’est jadis déroulée dans la carrière, que les carriers et habitants du village ont tenu cachée jusqu’à aujourd’hui. Un conteur vous guidera dans les méandres labyrinthiques afin de vous faire revivre ce fameux jour où...De 14 à 16h. Inscription obligatoire au 03 44 61 18 54. 8 €, gratuit pour les moins de 5 ansDans la Somme, à, jusqu’au 25 octobre, le centre culturel propose chaque après-midi aux enfants des animations, ateliers et jeux autour d’Halloween.Réservation au 03 22 35 37 75, le 26 octobre : à partir de 15h à la salle des Fêtes : Concours de déguisement et après-midi récréative. Organisé par le Comité des fêtes de la ville d’AlbertRenseignements : 06 74 80 72 41, le 30 octobre à partir de 19h à l’espace Guy Maréchal, déguisez-vous et laissez-vous ensorceler par les rythmes Zumba démoniaques et endiablés avec Annabelle et Stéphanie. Ouvert à tous.Et le 31 octobre, toujours à Roye :Un atelier marque page proposé à la bibliothèque municipale. À partir de 6 ans, sur inscription à la bibliothèque. Sessions de 10h à 11h30 - 14h à 15h30 et 16h à 17h30Le 30 octobre à la réserve naturelle dePour clôturer les évènements sur la réserve naturelle cette année, l’animateur du Conservatoire des espaces naturels de Picardie vous propose une sortie artistique basée sur le land art pour customiser le site aux couleurs de l’automne et d’Halloween. Couleurs noires et oranges tolérées. Prévoir des bottes et pinceaux. Rendez-vous à 14h. Goûter offert. Inscription auprès de Franck Cominale au 06 07 41 54 71.Le zoo d’organise le 31 octobre et 1novembre, un escape game géant. Le concept est simple : résoudre une enquête paranormale en 60 minutes à l’intérieur du zoo.Les places étant limitées, l'inscription est obligatoire (entre une et 15 personnes pour intégrer une équipe, à partir de 10 ans). Payant.Contact et réservations : 03 22 69 61 07.Dans un autre style, mais toujours sur Amiens, le ciné St Leu vous propose 2 films cultes de la fin des 80 en version restaurée 4K : à 20h30 l'indémodable "Beetlejuice" de Tim Burton avec ses effets spéciaux vintage et à 22h30, l'ébouriffant et cartoonesque "Evil Dead 2" de Sam Raimi. 1 film : tarif normal / 2 films : 8€, le 31 octobre, rendez-vous à la médiathèque à 10h30 pour des histoires pour se faire peur et des activités manuelles pour effrayer les autres, dès 5 ans.Soirée Halloween à la patinoire dele 31 à partir de 21h. Venez déguisés !, le 31 octobre, à partir de 19h, à la salle des fêtes, Les contes de la sorcière Mirabelle, une soirée contes et chansons pour les enfants de 3 à 12 ans. 2 € l’entrée, le 31 octobre, c’est Zombies party, avec un spectacle à la bibliothèque (15h30), une parade à la maison de la jeunesse (à partir de 17h30) et une visite effroyable du musée Lombart (18h30). Gratuit.Au château dedu 31 octobre au 2 novembre. Venez vivre un moment fort en immersion historique totale dans les souterrains ou les salles voûtées du château. Des décors, des ambiances, des énigmes.... Ouverture en nocturne et en journée. Sur réservation.Les gentils monstres ont rendez-vous le 26 octobre à 17h à, place de l'Hôtel de Ville, pour célébrer Halloween ! Fantômes, zombies et autres citrouilles se préparent pour partir à la conquête du château médiéval, en compagnie de la Batucada. N'oubliez surtout pas votre costume !, le 31 octobre : Le comité d’animation vous donne rendez-vous costumé et grimé salle des Associations à 15 h 30dans le cadre de la Fête d’automne, après-midi Halloween le 2 novembre, place Lesur à partir de 16h30., le 31 octobre : défilé d’Halloween à partir de 17h30 (départ du centre périscolaire). Distribution de bonbons et séance ciné !, rendez-vous le 2 novembre, place de la Mairie. Jeux, une chasse au trésor en continu à partir de 15h, puis un spectacle de magie et enfin le traditionnel défilé, avec à 16h le concours du meilleur déguisement. A 18h : défilé aux lampions et embrasement de la sorcière.(au sud de Compiègne), défilé Halloween le jeudi 31 octobre : distribution des lampions place de l’église à 18h30 puis défilé dans les rues du village à partir de 19h.Rendez-vous le 30 octobre àavec Comité des Fêtes de Marcheville pour fêter Halloween., le 31, balade nocturne à partir de 18h. Stand de maquillage, élection du plus beau costume, bonbons et soupe au potiron., le 31 octobre : défilé avec les chars illuminés de l’Association Chars en Fête et en musique à partir de 17h (départ de la mairie). Précédé d’un un atelier maquillage (de 15 à 16h30 à la Salle Aimé Savary). Enfin, vers 18h30, à l’issue du défilé, un feu d’Artifice sur la plage. Dégustation de potions halloweenesques et distribution de bonbons !, le 31 octobre : à partir de 14h30, la parade costumée Terreur sur la ville (au départ de la place du Bastion). Distribution de bonbons à l’arrivée., jusqu’au 3 novembre, c’est l’Épouvantable mer de sable.Monstres en tous genres, et citrouilles envahissent le parc. Les attractions et les spectacles seront revisités pour l'occasion. Des animations monstrueuses ainsi qu'un atelier maquillage vous attendent. N’hésitez pas à venir déguisés. Payant., le Parc Astérix fête les 10 ans de Peur sur le parcDès le 30 octobre, le Parc Astérix change de visage lors de ces soirées spéciales : maisons hantées, spectacle de feu Inferno, spectacles de rues avec des monstres en tous genres et attractions métamorphosées vous feront vivre une expérience unique à la nuit tombée ! Nouveauté : Les Catacombes ! Monstres, squelettes, cadavres en décomposition, rien ne sera épargné aux téméraires d’un jour partis découvrir le fin fond des catacombes !3 autres dates pour ces nocturnes exceptionnelles le 31 octobre et les 1et 2 novembre à partir de 19h.Esprit d’Halloween sur le parcJusqu’au 3 novembre, près de 1 000 citrouilles, des monstres vivants, des fantômes, 200 squelettes, sorcières et autres dizaines d'araignées vous accueilleront. Toutes les familles sont invitées à venir déguisées. Atelier de maquillage.