Idées de sortie en Picardie pour le week-end des 15 et 16 février 2020

Abbeville, 4e Salon des minéraux et fossiles

© Kkhorvin / Pixabay

Montdidier, tournoi de blackminton

Château-Thierry, un dimanche musette

Mady Musette

Soissons, l’hôtel de ville se dévoile

© F. Sartiaux / Ville de Soissons

Week-end ludique à Senlis

© S. Tinseau / Pixabay

Compiègne, week-end de patinage artistique

32 experts, pour 90 mètres d’exposition. Derrière leurs collections, ils répondront à vos questions, et vous expliqueront les arcanes de la recherche géologique. Certaines pièces exposées proviennent d’Inde ou du Chili, encore brutes dans leur matrice originelle, ou parfaitement mises en valeur. Les visiteurs pourront partager leurs trouvailles, mais aussi bénéficier d’expertises.Durant les deux jours, le paléontologue, André Holbecq, animera une conférence inédite : « Des sphères énigmatiques dans les minéraux ! Des nodules mystérieux renfermant des fossiles ! »Le salon est ouvert de 10h à 18h. Salle des fêtes, rue Josse Van Robais. Entrée gratuite.Vous connaissez très certainement le badminton, mais connaissez-vous le blackminton ? C’est la version nocturne et festive du badminton : salle plongée dans le noir, du fluo, et de la lumière noire ! Les frappés du volant de Montdidier organisent un tournoi à partir de 18h30 ce samedi au gymnase Pasteur. Sur inscription.Pour son premier rendez-vous dansant de l'année, la guinguette La Fontaine vous attend au Palais des Rencontres ce dimanche 16 février, à partir de 15h00. Et pour vous faire danser, Mady Musette, l’orchestre de la jeune accordéoniste Madeline Malic. 12 euros l’entrée.Vous ne connaissez pas Mady Musette?Le 12 février 1920, la ville de Soissons recevait la Croix de guerre et de la Légion d’honneur. Dans le cadre de ce centenaire, partez à la découverte de l’hôtel de ville, installé dans l’ancien palais de l’Intendant. Gros plan sur l’escalier d’honneur et la salle des fêtes récemment rénovés. Rendez-vous à 15 h dans la cour d'honneur. Durée 1 h / 5 € par pers. A noter que cette visite est proposée chaque samedi durant le mois de février.Le programme des rendez-vous du patrimoine L’association Joueurs nés vous propose de découvrir toute la richesse et la variété des jeux de société ! Ambiance, stratégie, hasard, et adresse au menu. Alors, venez jouer en famille ou entre amis. Des jeux pour tous les âges. Enfants à partir de 6 ans. Les enfants de moins de 16 ans doivent accompagnés d'un adulte. Rendez-vous samedi et dimanche , à la Salle Georges Clémenceau, de 14 à 18h30. Gratuit.Le skating club Compiègne Oise organise ce week-end, le Trophée des Hauts de France de patinage artistique synchronisé. Cette compétition est la 2e manche du championnat de France. Une quarantaine d'équipes, et 600 patineuses et patineurs attendus.Bon week-end! Et au cas où, bonnes vacances!