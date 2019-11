Idées de sortie en Picardie pour le week-end des 16 et 17 Novembre 2019

L'histoire du FIFAM

A Amiens, ce sera la 9ème édition duà Mégacité durant tout le week-end. Ce salon réunira dans un seul lieu tous les professionnels de la beauté du bien-être et de la forme. Vous pourrez y rencontrer des professionnels, découvrir des produits et de nouvelles techniques, assister à des conférences et participer à des ateliers et démonstrations.Plus d'infos ici Pour les passionnés du, lerevient pour la 39ème édition. Une trentaine de films inédits seront présentés en compétition : 10 longs métrages de fiction, 6 documentaires, 11 courts métrages. Cette année est placée sous le signe du cinéma espagnol et mettra à l’honneur le réalisateur Jean Jacques Annaud.Toute la programmation ici Petit retour sur l'histoire du festival, le FIFAMvenez participer à la, organisée par le Tcho Café, le samedi 16 novembre. Enfants et les parents pourront profiter d'un atelier de création de lampions, suivie par une séance de contes à la médiathèque Saint Jean et/ou une balade contée animée par la compagnie Conte la d'ssus. Au retour et après la dégustation d'un bon jus de pomme épicé, les familles découvriront à la tombée de la nuit vers 18h30 le lâcher de lanternes lumineuses dans le ciel, moment magique pour les petits comme pour les grands! Cette année, les enfants du groupe Démos en Beauvaisis du quartier Saint Jean accompagneront en musique le lâcher.La symbolique de la Fête des Lanternes est d'envoyer de la lumière dans le ciel d'hiver pour la retrouver au printemps et de faire de cet événement un moment festif, facteur de lien entre les habitants.Dans l’Oise, du 15 au 17 novembre au Tigre de Margny-lès-Compiègne, l’évènementrevient pour une nouvelle édition. Cette manifestation dédiée à l'Histoire existe depuis plus de 10 ans et propose de nombreuses animations : ferme pédagogique, véhicules militaires, théâtre de rue, spectacles visuels, artisanat, musique et danses médiévales, etc…Dans l, nous vous proposons de découvrir l’exposition de la, consacrée à Jean Penuel. Cet artiste originaire de Bézu-saint-Germain propose une série d’Aquarelles et de gravures très colorées. Après plus de 60 ans de pratique artistique à travers l’Europe, il souhaitait présenter son travail au public de la région.Pour les visites : lundi de 13h30 - 18h00, du mardi au Samedi de 9h30 à 18h00 (sauf Vendredi à partir de 9h00) et dimanche de 14h à 17hEnfin, fort de son succès en 2018,s’offre une 2ème édition.L’art lyrique et le chant choral s’introduiront ainsi un peu partout du 7 novembre au 20 décembre 2019 : dans des lieux dédiés comme le Théâtre Impérial de Compiègne, mais surtout, dans toutes ces salles qui accueillent rarement, voire jamais, de spectacles de ce genre : médiathèque, salle des fêtes, etc.Le spectaclesera ainsi à découvrir le samedi 16 novembre à 20h àBon week-end !