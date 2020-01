Idées de sortie en Picardie pour le week-end des 1er & 2 Février 2020

Installation d'un crapauduc

La clouterie Rivierre à Creil

© SofieLayla Thal de Pixabay

Dans la Somme, lad’Amiens, événement majeur de la profession, se tient cette année du 31 janvier au 02 février 2020 à Mégacité. Reconnu par les passionnés, ilattire plus de 3 400 visiteurs à la recherche de la pièce qui sublimera leur intérieur.Amateurs, collectionneurs et investisseurs se retrouvent lors de ce rendez-vous, devenu incontournable dans les Hauts-de-France.A noter, qu'en parrallèle, vous pourrez également visiter la foire aux disques et CD d’Amiens qui a lieu également à MégaCité., pour la seconde année consécutive et après le succès rencontré lors de la première expérimentation, "Baie de Somme 3 Vallées" porteur du Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie maritime installeà Abbeville. L’objectif est de préserver pendant leur migration un maximum d’amphibiens lors des traversées de route.Un chantier bénévole est donc organisé, pour installer les deux dispositifs temporaires, le samedi 1er février 2020, de 9h30 à 17h (rendez-vous à 9h30 sur le parking devant le bâtiment Garopôle, place de la gare à Abbeville).Plus d'informations au 06 78 38 87 85Dans l'Aisne, les amoureux des manèges et attractions, jeux divers ou vente de friandises seront ravis de se rendre à la. A compter du 1er février jusqu'au 19 février, elle vous accueille place de l'Hôtel de Ville de 14h à 20h., plusieurs visites culturelles pour découvrir le patrimoine local vous sont proposées :, le dimanche 2 février à 14 h 30Fondée au VIe siècle afin d'accueillir la dépouille de Médard, grand évêque de Noyon, l'abbaye royale devait aussi recevoir les tombeaux des descendants de Clovis. De son histoire tumultueuse nous est parvenue une remarquable crypte.RV place Saint-MédardDurée : 1 heure, 5 € par personne, tous les samedis et dimanches de 14 h à 17 hComment remonter le temps et prendre conscience de la splendeur de Saint-Jean-des-Vignes au XVIIe siècle ? La visite 3 D permet de déambuler dans la grande abbatiale, de traverser le cloître...RV au Ciap, 5 € par personne (à partir de 12 ans)Tous les détails ici , l'Office de Tourisme Creil Sud Oise vous offre la possibilité de visiter la dernière clouterie de France.Dernière usine de clous forgés en activité en France,est installée à Creil depuis 1888.Au cours d'une visite atypique, découvrez toutes les étapes de fabrication d'un clou, du tréfilage à l'emballage en passant par l'impressionnante salle des machines.Samedi 1er février à 10h30, RDV 6 rue des usines à Creil, Tarif unique : 9€ (règlement à l'avance auprès de l'Office de Tourisme Creil Sud Oise)Enfin,, nous vous suggéronsau domaine deà découvrir jusqu'au 30 avril. La richesse du Cabinet des livres de Chantilly en recueils de fables permet de revisiter tout un pan de l’histoire littéraire universelle et de la tradition écrite. La fable enseigne un certain art de vivre et génère des types de livres illustrés variés, dont le duc d’Aumale a préservé des exemplaires emblématiques et rares. Ysopets médiévaux et recueils illustrés de la Renaissance rivalisent avec les plus belles éditions des chefs-d’œuvre de La Fontaine.Bon Week-end !