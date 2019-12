Idées de sortie en Picardie pour le week-end des 21 et 22 Décembre 2019

Exposition "Noël en Provence" : une crèche itinérante avec 300 santons et automates

Les répétitions du spectacle équestre de Noël du domaine de Chantilly "Alice et le manège enchanté"

Dans la Somme,, vous pourrez participer au jeu de piste. En famille ou entre amis, vous pourrez ainsi découvrir la ville médiévale et vous transporter en 1066.Ce jeu de piste est ouvert pendant les vacances scolaires : du 21 décembre au 6 janvier, tous les jours (sauf mardi et vendredi) de 14h à 18h. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent. Départ de la cabine sur le Quai Jeanne d’Arc (près de la base nautique). Durée du parcours : 1h30.Infos et réservations au 06 12 24 64 50.Tous les détails ici A Amiens, à l’Église Saint Jacques,est à visiter jusqu’au 12 janvier 2020. Seule crèche itinérante au monde de cette envergure, 250 m2 de superficie, c’est toute la magie de Noël que vous pourrez découvrir avec cette authentique reconstitution de la Provence du XIXème siècle.Plus de renseignements ici Pendant cette période de fêtes, les cavalières de la Compagnie équestre des Grandes Écuries du Domaine devous proposent leur nouvelle création de Noël :. Mêlant prouesses équestres, acrobaties, humour et fantaisie ce spectacle féerique ravira petits et grands !A Beauvais, le spectacle "revient dans le cadre des féeries de Noël. Ce spectacle grandiose qui vient magnifier la majestueuse cathédrale Saint Pierre, célèbre pour son chœur gothique le plus haut du monde, est programmé du 17 au 30 décembre 2019 à 19h (pas de diffusion le 24 décembre et le 21 décembre, horaire exceptionnel à 20 heures, car il y a la grande parade des fééries).Dans l’Aisne,, l’expositionqui démarre ce 21 décembre jusqu’au 22 mars 2020 à la Galerie Saint Jacques vous plongera, grâce à ses peintures, sculptures, photographies et vidéos, dans le monde des contes de fées d’hier et d’aujourd’hui.Et si vous avez envie de flâner et de vous promener, dese déroulent encore ce week-end :Laon, 21-23 déc : Noël blancFère en Tardenois, 21 déc : Défilé de chars et vin chaud de NoëlMontreuil les Lions, 22 déc : Marché de NoëlVervins, 22 déc : Marché de NoëlGouvieux, 23 déc : dernier jour du marché de NoëlNogent sur Oise, 21-22 déc : Dernier week-end pour les FéériesBrenouille, 20 déc : Passage du père NoëlCrépy en Valois, 22 déc : Parade de NoëlFriville Escarbotin, 22 déc : Grande parade de NoëlPéronne 13-24 déc : Derniers jours du village de NoëlLe marché de Noël d'Albert qui se termine le 24 décembreLe Marché de Noël d'Amiens Le Marché de Noël de Compiègne Le Village de Noël de St Quentin Le village de Noël de Soissons Les hivernales à Abbeville Bon week-end et bonnes fêtes de fin d'année !