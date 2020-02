Idées de sortie en Picardie pour le week-end des 22 et 23 février 2020

© Pixabay

© Pixabay

Le musée de la Nacre

Dansla cité cheminote Raoul-Dautry de Tergnier, est à l’honneur par le biais d’une exposition à l’initiative de l’associationL’exposition qui se déroule les 22 et 23 février 2020 au complexe Charles-Lentin permettra aux visiteurs de découvrir l'histoire de la Passerelle de Tergnier et de la Cité des cheminots à travers des photos, cartes postales et articles de presse., plusieurs visites sont organisées pendant le week-end pour découvrir le patrimoine local.Vous pourrez notamment le dimanche 23 février faire l’ascension de la tour de la cathédrale pour admirer un panorama étonnant de la ville.Samedi 22 février, une visite de l’escalier d'honneur et de la salle des fêtes de l'hôtel de ville est également prévue ainsi qu’une visite de la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais le dimanche 23 février.Dans l’Oise, de nombreuses activités pour petits et grands sont proposées à l’occasion des vacances scolaires. Au, en partenariat avec la Confrérie des chevaliers fouetteurs de crème Chantilly, vous pourrez suivre samedi et dimanche un atelier ludique pour apprendre à monter la mythique crème chantilly. Les enfants de 3 à 11 ans, quant à eux, pourront réaliser une visite inoubliable du château avec des costumes de princes, princesses, marquis ou marquises.dans l'Oise, il vous reste une semaine (jusqu’au 1er mars) pour découvrir l’exposition consacrée aux. Elle retrace une histoire riche et méconnue. Au 20e siècle, Méru fut la capitale de la nacre. L'Oise produisait les boutons qui ornaient les vêtements des belles parisiennes. Ses jeux dedominos étaient aussi exportés dans le monde entier. L'arrivée du plastique sonna le glas de ce savoir-faire.Dans lal’office de tourisme deorganise ces 22 et 23 février un week-end événementiel sous le signe du jeu. Ce samedi, une journée du jeu vidéo et des bornes d’arcade est proposée avec des concours et des courses en réseau et dimanche, c’est une journée découverte du jeu sous toutes ses formes (jeux anciens, retrogaming, jeux picards et de société). Les amateurs de jeux y trouveront sûrement leur bonheur !, dans la Somme, nous vous proposons de découvrir jusqu’au 1er mars l’expositionde Raphaëlle Péria en Résidence d’artistes au Château Blanc.Le travail de Raphaëlle Peria se distingue par sa technique : elle travaille dans l’épaisseur de la matière en incisant patiemment photographies et dessins pour faire émerger de nouvelles formes.Bon week-end !