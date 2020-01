Idées de sortie en Picardie pour le week-end des 25 & 26 Janvier 2020

A la soupe ! ce samedi à Saint-Quentin

Concert du Nouvel An, ce week-end à Tergnier

Concert de l'Union musicale de Tergnier



Le 6e festival de conte et récit à Noyon, du 24 au 26 Janvier



Des miniatures agricoles, ce dimanche à Beauvais

© Association Agreenov 2019

Cent voix en l’air, à Vauchelle-les-Quesnoy le 25

Chasse aux trésors à Conty ce samedi

© Pixabay

L’association Le Germoir des possibles vous donne rendez-vous à la mairie annexe du Faubourg d’Isle à 9h, pour cuisiner ensemble, dans une ambiance musicale et festive ! La démarche est aussi anti gaspi, dans la mesure où les légumes sont des rebuts ou des invendus.La soixantaine de musiciens de l’Union musicale de Tergnier vous attend au Musée de la Résistance et de la Déportation, le 24 à 20h30 et le 25 à 15h pour son concert du Nouvel An. 5 euros l’entrée.L'union musicale interprètant BodygardLe Théâtre du Chevalet met à l’honneur les arts oratoires avec le conte et le récit. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos yeux, et laissez-vous transporter par les mots. Le festival est présent sur tout le territoire du Noyonnais !Agreenov, association étudiante d’UniLaSalle organise la 12eme exposition-vente de miniatures agricoles. Mais vous pourrez aussi voir des modèles à l’échelle 1 et faire profiter des tracteurs à pédales aux enfants.Rendez-vous sur le campus d'UniLaSalle, au 19 rue Pierre Waguet, à partir de 10h.La vingtaine de chanteurs amateurs de la chorale burlesque Voix de garage vous attend à 20h30 pour son spectacle Cent voix en l’air autour d’une quinzaine de chansons de Dutronc à Aznavour en passant par Polnareff ou Gotainer. De 5 à 8 euros, billetterie sur place.

La médiathèque vous propose de découvrir le géocaching : une chasse aux trésors qui via une application vous fera découvrir.. et créer des caches. Accessible à tous et toutes, et pour les enfants à partir de 8 ans. Rendez-vous à 10h

En détails