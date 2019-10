Idées de sortie en Picardie pour le week-end des 26 et 27 octobre 2019

La fête de la citrouille aux Jardins de Valloires, à Argoules (Somme)

Fête de la citrouille Valloires 2018

A Haution, dans l’Aisne, Le Monde de Joy vous ouvre ses portes ce week-end

Ces 26 et 27 octobre, c’est aussi la fête Samonios au parc Samara (à La Chaussée Tirancourt, Somme)

Samonios 2016

Samedi, rendez-vous à Parfondeval (Aisne) pour la Potironnade

3e édition du chemin des arts en Baie de Somme

Samedi, c’est Repair café à Merlieux et Fouquerolles (Aisne)

Repair café

Les pompiers de l’Oise vous donnent rendez-vous à Beauvais ce week-end.

Brigade cynotechnique des pompiers de l'Oise

Le 14e festival des Jeux de société à Crépy en Valois.

Samedi, La Bergerette s’installe place Jeanne Hachette à Beauvais

Partez à la découverte du safran, à Berrieux (Aisne)

Durant tout le week-end, animations, expositions, ventes, dégustations, pressage de pommes à l’ancienne, jeux, contes au coin du feu…Ouvert de 10h30 à 18hTarifs : de 5,5 € à 9,5 € - Gratuit pour les enfants costumésL’an dernier, nous avions déambulé dans les allées des Jardins de Valloires, à l’occasion de la fête de la citrouilleExposition artisanale, rencontre avec les animaux de la mini ferme, ateliers créatifs pour tous les âges, concours d'épouvantails à faire sur place ou à apporter.. En soirée, animation jeu Les loups garous de Thiercelieux.Venez déguisés, ambiance "Halloween champêtre" !A partir de 10h.Samonios, l’une des quatre grandes fêtes celtiques, est aussi l’ancêtre d’Halloween.Animations en journée et le 26 au soir, un spectacle de feux par la compagnie Zoolians.Retour en images sur l'édition 2016 de la fête de SamoniosAu menu, deux randonnées… contées. Mais aussi des animations sur la place du village : sculpture de potirons, fabrication d’épouvantails, jeux anciens,.. et un goûter !!Organisée par l’association Les amis de Parfondeval et de ses environs et les conteuses de Conte et raconte.Tarifs : de 5 à 15 €Rendez-vous à 14h sur la place du villageSamedi et dimanche, 37 artistes vous donnent rendez-vous dans 15 lieux différents (de 10 à 18h) pour vous faire découvrir leurs créations de sculpture, peinture, gravure, vannerie, photographie, céramique, le verre, …De 10 à 18h - GratuitQue vous soyez petit ou grand bricoleur, ou petit réparateur, retrouvez-vous pour partager votre savoir-faire et vous entraider.Sur le site de Géodomia, de 9h30 à 12h30.Un Repair café, comment ça marche? Exemple en 2017 à Ham.Le Département de l’Oise organise les journées départementales des sapeurs-pompier. Les pompiers isariens, volontaires et professionnels sont plus de 3 500, à veiller au quotidien à votre sécurité.Démonstrations avec les véhicules, les lances, les échelles mais aussi avec les chiens de l'équipe cynophile ou avec des drones qui constituent des alliés particulièrement efficaces dans les interventions. Seront également proposés des parcours sportifs pour petits et grands, différents stands de prévention et de formation, de très spectaculaires démonstrations de désincarcération de véhicules, de "grimpe", des manoeuvres en camions, de capture de NAC et le fameux déploiement de grande échelle...Focus sur la brigade cynotechnique, que nous avions rencontrée en 2017L’association Jeux Passion et Stratégie organise son 14ème festival des jeux de société. Au programme : plus de 200 jeux présentés dont de nombreuses nouveautés de l’année, des tournois des animations, un concours geek, un espace de vente,..Préinscriptions aux tournois par email à asso.jps@gmail.com Rendez-vous à la salle des fêtes de Crépy-en-Valois (rue Nationale).Samedi de 10 h à 2 h. Dimanche de 10 h à 18 h.Entrée : 2 €La Bergerette (ressourcerie) posera ses valises, ses cartons et ses malles remplies d’objets et vêtements issus de la réutilisation Place Jeanne Hachette.Venez leur donner une seconde vie et faire le plein d’idées pour équiper votre maison et ses habitants tout en participant activement à la réduction des déchets.En particulier vous pourrez trouver : vêtements, vaisselle, décoration, bijoux, disques vinyles, livres et jouets.De 8h à 17h30.Pour en savoir plus sur les Ateliers de la Bergerette Cette épice, très précieuse, surnommée l’or rouge, est cultivée dans le Laonnois. Pour en savoir plus sur ses origines et sa culture, venez profiter de sa floraison à cette approche de l’automne en visitant les installations de Safran Axonais.Tarif : 7 €Samedi de 10 à 12hPrécisions au 06.21.92.17.64