Idées de sortie en Picardie pour le week-end du 1er au 3 novembre 2019

Le 1er novembre à Vervins (Aisne), c’est le marché de la Thiérache fermière.

A Pinon (Aisne), le 1er novembre, 30e édition de la Foire à la paperasse et collections vous attend.

Pour le cyclo cross de Ham (Somme), rendez-vous les 1er et 2 novembre.

Randonnée pédestre à Mont-Saint-Père (Aisne), le 1er novembre.

Dernier week-end pour participer au jeu de piste "Sur les pas de Guillaume le Conquérant" à Saint-Valéry-Sur-Somme.

3 sorties en vélo dans l’Oise.

Poix-de-Picardie (Somme) fête le théâtre amateur ces 2 et 3 novembre.

Les produits du terroir, locaux et de saison sont au rendez-vous de ce marché. La confrérie du pissenlit de Ohis vous proposera sa fameuse salade aux lards, et Martine Appert vous accompagnera au son de son accordéon.De 16 à 21h place SohierEn décembre 2004, nous étions allés sur le marché nocturne de Vervins.Que vous soyez cartophiles, ferrovipathes, fibulanophiles, télécartophiles ou tyrosémiophiles, vous devriez trouver votre bonheur auprès des 50 exposants présents. Point d'orgue de cette 30e édition, une exposition inédite autour du "Meccano" avec des réalisations animées.Rendez-vous à la Salle des fêtes de 8h à 17h / Gratuit pour les – de 12 ans. Entrée : 1,5 €Durant ces deux jours, l’US Ham cycliste organise des compétitions officielles, mais aussi le 1er novembre, en nocturne, la course « VTT déguisé » ouverte à tous et toutes. Départ à 20h15.Pour la 4eme fois, l'Association des secrétaires de mairie de l'arrondissement de Château-Thierry organise sa randonnée pédestre. Parcours de 11 kms, avec pause-café à mi-parcours et verre de l'amitié au retour !Rendez-vous au terrain de jeux (au rond-point) à Mont-Saint-Père à 8h45 pour un départ à 9h précises ! Inscriptions obligatoires au 03 23 71 61 28 ou 06 46 32 43 62.Tarifs de 2 à 3 €En famille ou entre amis, Marie-Hélène Deneuville, en collaboration avec Zoé Haussoulier et Gérard Devezeaud, vous proposent de découvrir de manière ludique, la ville médiévale et de vous transporter en 1066.De 14 à 18h. Gratuit. Départ de la cabine sur le Quai Jeanne d’Arc (près de la base nautique). Durée du parcours : 1h30.Attention : les enfants doivent être accompagnés d’un parent.Samedi 2 novembre, l’antenne locale de l’AU5V « Chantilly à Vélo » organise une balade familiale dans et autour de Chantilly d’environ 2h30. Rendez-vous à 14h30 place Omer Vallon.Le dimanche 3 à Creil rendez-vous à 9h Place Carnot. Retour vers 12h. Thématique de cette balade : les cités ouvrières.Ou toujours le 3 mais à Pont-Sainte-Maxence : balade à partir de 14h30. Rendez-vous sur le parking de la piscine.Pour toutes ces sorties, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.Rendez-vous au gymnase transformé, en l’occurrence, en théâtre. Ce week-end propose une rencontre entre sept compagnies telles que Chés démucheus, Les coquillettes, Les emplumés ou encore Selle en scène, mais c’est aussi une occasion unique pour le public, de découvrir les sept spectacles présentés par ces compagnies.Tarifs : 5€ par adultes, 4€ de 12 à 18 ans, gratuit pour les - de 12 ansRéservation conseillée au 03 22 90 19 65 ou par mail : culture@cc2so.fr

A Pontpoint (Oise), le 3 novembre, opération Vide ta chambre !

A Doullens (Somme) le 2 novembre, Trail du commandement unique.

A Beauvais, Eveil musical le 2 novembre.

Initiation au modelage au musée Vivenel de Compiègne, le 3 novembre.

C’est une bourse aux jouets, aux livres, et aux vêtements d’enfants qui vous est proposée. De 9 à 17h à la salle polyvalente.Départ place de la mairie à 18h30 pour des courses en nocturne sur 10 ou 21 kms, ainsi qu’une marche sur 10 kms. N’oubliez pas vos lampes frontales ! Inscription possible sur place.Rendez-vous à 10h30, à la médiathèque St Jean pour un éveil musical afin d’initier les petits à la musique dans une ambiance conviviale et détendue. Les enfants découvrent la joie de faire de la musique en jouant eux-mêmes d'un instrument.L'atelier de sculpture vous propose une initiation au modelage de terre sur le thème de la nature. Cet atelier est ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans.Rendez vous à 14h.Le matériel est fourni. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.Réservation obligatoire au 03 44 20 26 04Et n’oubliez pas que le premier dimanche du mois, de très nombreux musées sont gratuits !