Voici 15 idées de sortie en Picardie pour ce week-end des 24 et 25 Août 2019

Du 23 au 25 : Festival Outousjou (jeux) à Abbeville



Du 23 au 25 : fête patronale dans les rues de Songeons

Trois jours de jeux en tous genres : traditionnels, de société, de cartes, vidéo, de rôles, d'adresse. Rendez-vous vendredi, dès 16 h, Place Max Lejeune, pour des jeux en plein air. Samedi et dimanche, c’est du côté de la salle des fêtes qu’on vous attend pour jouer... À noter le tournoi de poker samedi à partir de 20 h (entrée 15 €).Tout le programme détaillé est ici

Organisé par le comité des fêtes. Au programme :

Courses cyclistes le 23 à 18h ;

Repas dansant (sur réservation) sous la halle le 24 à partir de 19h30 ;

Corso fleuri le 25 à 15h, avec une dizaine de chars et réalisation d’un flashmob auquel tout le monde est convié.

D'autres précisions sur le site de la commune.



Le 24 : tournois de jeu d’assiette à Albert

Les 24 et 25 : la grande foire médiévale de la St Louis à Crécy-en-Ponthieu

Mais aussi à ces mêmes dates, la Fête médiévale, les cochons de Crépy en Valois (Oise)

Les 24 et 25 : Les 1eres montgolfiades à Amiens (Somme)

Les 24 et 25 toujours, la Fête des fleurs à Fort Mahon (Somme)

Ce samedi et dimanche, le Triathlon du château de Chantilly (Oise)

Le 25, Rando et Raid des Trois rivières à Hirson (Aisne)



Le 25, la 26e édition de la Poziéroise, sport et solidarité (Somme)



Le 25 toujours, la randonnée du littoral

Dimanche, promenons-nous dans les bois et marais de Sacy (Oise)



Le 25 août : Jazz aux Champs Elysées à St Quentin (Aisne)



Dimanche 25 : meeting aérien international d’Albert (Somme)

Le 25 : 35e Fête du miel à Chavignon (Aisne)

