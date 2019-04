Des idées de sorties pour ce week-end des 06 et 07 Avril en Picardie

Les journées européennes des métiers d'art

La briqueterie de Saint Samson la Poterie

Le marché artisanal de l'Oise



Les Trophées de Robotique

Les trophées de la robotique 2018



Un escape game dans les carrières de pierre



4e édition du festival Expression Rock

Festival Expression Rock 2018

Ce week-end sera marqué par les JEMA,. Le thème retenu pour cette année est « Métiers d'art, signatures des territoires ».Le principe de cette opération : les artisans ouvrent leurs portes et partagent leur savoir-faire avec le public. C’est l’occasion de découvrir des savoirs-faire contemporains, hérités d’hier, réinventés aujourd’hui et maîtrisés par des professionnels de talent.L’an passé, nous étions allés à la découverte de la briqueterie de St-Samson la Poterie.Dans la Somme, le Musée de Picardie à Amiens, mettra en valeur les artisans du chantier de restauration et de rénovation. La restauration de la marqueterie et des parquets sera présentée par l’entreprise Oger et fils.Dans l’Aisne, dans la Maison du Textile située à Fresnoy le Grand, les visiteurs pourront en apprendre plus sur l’histoire de l’établissement La Filandière au travers de l’atelier constitué de 28 métiers à tisser Jacquard. Des visites libres du musée, des visites guidées thématisées sur les techniques textiles ainsi que des démonstrations seront également proposées.Dans l’Oise, le marché artisanal de l’Oise, premier marché artisanal des Hauts-de-France, s’installera dans le parc de l’Hôtel du Département de l’Oise, à Beauvais, avec une cinquantaine de métiers d’art et plus de 100 exposants présents.De nombreux métiers et savoirs-faire seront mis en valeur : la tapisserie, la ferronnerie d’art, l’ébénisterie, la joaillerie, la céramique, la vannerie...Démonstrations et ateliers pour petits et grands sont au programme ce samedi 6 avril et dimanche 7 avril.Le programme en vidéo :Autre idée de sortie :(02).Les amateurs de robots et de nouvelles technologies y trouveront leur bonheur avec des défis scientifiques et techniques pour découvrir de façon ludique et pédagogique, les domaines de la robotique : mécanique, électricité, informatique et électronique.Pour les fans de jeux de piste et enquêteurs en herbe,(60) proposentautour de la disparition d’une certaine Mathilde.Georges Coignard, ancien carrier reconverti dans le textile, a élevé seul Mathilde, son unique enfant. Elle est désormais une magnifique jeune fille aux fréquentations douteuses qui traîne avec d’autres âmes désœuvrées dans la mystérieuse carrière de Saint-Maximin (Oise), devenue lieu de perdition. A plusieurs reprises, Mathilde y a été vue, entrant dans les profondeurs de ces lieux maudits, théâtre d’angoissants phénomènes jusqu’au jour où personne ne la vit réapparaître… Les fins limiers pourront mettre leur talent en œuvre pour tenter de la retrouver…4 sessions d’enquête sont proposées le samedi 6 et le dimanche 7Maison de la Pierre du Sud de l'Oise - 22 Rue Jean Jaurès, 60740 Saint-Maximin.Pour ceux qui ont envie d’un grand bol de musique rock,revient pour la 4ème année à Roye (80).Le credo de ce festival : la liberté d'expression. Ce n'est pas anodin puisqu'il est né au lendemain des attentats de 2015 contre Charlie Hebdo et l'hypercasher à Paris.Un festival organisé par une vingtaine de bénévoles, les groupes au programme : Swinging Dice, Lady Godiva, Lachantal….Quelques images de l'édition 2018 de ce festival.