Idées de sorties en Picardie les 20 et 21 juillet 2019

Ambiance lors du week-end placé sous le signe du Moyen-âge, qui commémore l'escale forcée de Guillaume le Conquérant à Saint-Valery en 1066 en chemin vers la conquête de l'Angleterre.

Un concert flottant dans un lieu enchanteur, au coucher du soleil

En ce mois d'Août 2017, le château a ouvert ses portes. Le temps d'une journée, le parc se transforme en scène de théâtre où comédiens et figurants en costume d'époque reconstituent son passé

Cet ancien domaine royal appartient à la même famille depuis 1848. Un héritage auquel Pierre-Guy redonne toute sa splendeur ! Il a engagé des travaux colossaux pour réparer les dégâts causés par les intempéries et les années

Michel Pastre, Malo Mazurié, Dave Blenkhorn, Sébastien Girardot, Guillaume Nouaux, Ken Peplowski, Dany Doriz

Voyages imaginaires, 1er festival pour petits et grands organisé par la ville et la MCL de Gauchy

© MCL Gauchy

L’entreprise familiale d’une vingtaine de personnes, spécialisée dans les produits de terroir, est installée à Argoules.

Chaque année, Saint-Valery renoue avec son histoire et redevient la cité médiévale d'où partirent Guillaume le Conquérant et ses compagnons pour la conquête du trône d'Angleterre.Deux jours de fête les 20 et 21 juillet pour cette 39e édition avecLes détails du programme à retrouver sur la page facebook de l'association des Fêtes Guillaume le Conquérant. Construit au début du XVIIIe, détruit en 1918, reconstruit à partir des années 20 en utilisant le béton, ce château situé dans la vallée du Matz et qu’on appelle parfois « Le Petit Trianon » n’a pas d’équivalent en Picardie. Bénéficiaire du Loto du Patrimoine, il fait l’objet de toutes les attentions d’une association qui œuvre à sa restauration., des artistes qui proposent des concerts et spectacles au cœur de sites aquatiques naturels ou urbains exceptionnels. Au programme ce week-end : Cécile Wouters au piano et Evelyne Zou au chant pour un récital décalé de musique classique et chanson française.16h30 Visite commentée du Château (1h15)18h Rafraichissements et petite restauration19h Concert flottant20h15 Le public est invité à expérimenter le piano sur l’eauVisite : 3 €, réduit 2 €, gratuit -12 ansConcert : 10 €Toutes les infos sur la tournée du PianO du Lac Mardi 9 juillet dernier, l'étang du moulin Naudin à Varzy dans la Nièvre, accueillait "Le PianO du Lac"Aquilon, c’est une jeune entreprise constituée d’historiens et d’archéologues grands amateurs du patrimoine historique de l’Oise et de l’Aisne.L’équipe propose toute l’année des visites de sites historiques, abbayes et châteaux, et des circuits historiques sous forme de randonnée. Tarif normal 10 € et tarifs réduits.Pour tout savoir sur « Aquilon Découverte » L’Association Jazz Aux Champs Elysées (JACE) organise depuis 2002 des concerts de jazzdans le petit jardin botanique situé aux Champs-Elysées de Saint-Quentin.6 rendez-vous sont programmés cet été. Le sextet de Michel Pastre et Dany Doriz sera en concert ce dimanche à 16h.Vous ne connaissez pas Michel Pastre et Dany Doriz ? Vous pouvez les écouter ci-dessousLa MCL de Gauchy vous accueille ce. L’équipe de la MCL vous propose un ensemble de spectacles pour partir en « voyages imaginaires » avec le cirque, les contes, et des animations destinées aux enfants.Toute la programmation est à retrouver sur le site de la MCL de Gauchy La ville et la MCL de Gauchy vous proposent un aperçu de l’édition 2018 dans une courte vidéoL’entreprise familiale d’une vingtaine de personnes, spécialisée dans les produits de terroir, accueille le public pour ses, avec possibilité de repas champêtre sur place.Informations et tarif du repas ici Le Musée de la Mémoire de Belleau 1914-1918 et la Communauté d’Agglomération reçoivent « le campement des Poilus » animé par l’association Le Poilu de la Marne,, Place du Général Pershing à Belleau.Cette, vous fera replonger le temps d’un week-end dans la Grande Guerre.Au programme : mise en service d’une cuisine roulante modèle 1916, animation de postes téléphoniques, frappe de plaques d'identité, démonstration d’un canon de 75 mm français modèle 1897, présentations historiques et interactions avec le publicLe musée, dont l’accès est également gratuit, sera ouvert pendant toute la durée de l’évènement.Retrouvez toutes les informations ici