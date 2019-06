Idées de sorties en Picardie les 29 et 30 juin 2019

Des arts de la rue… Dans la Somme et dans l’Oise

25ème anniversaire de La fête dans la rue à Corbie

Le festival attire jusqu'à 20.000 spectateurs chaque année. Entre sport, histoire et spectacle vivant, les enfants étaient les rois ce dernier week-end de juin 2017.

Des sorties en nature

Alliance entre nature, musique et patrimoine

Une randonnée musicale du 26e Festival des Forêts entre la forêt de Compiègne, et la Clairière et l'église de Rethondes. Une randonnée au cours de laquelle les participants, et aussi les musiciens en extérieur soumis, doivent "mouiller la chemise".

Visite du château de Régnière-Ecluse en août 2012 avec le Comte de Nicolay

Si la montagne de Frise est aujourd'hui préservée des motos et des dégradations, c'est notamment que la commune l'a clôturée et balisée petit à petit, sensibilisée par le Conservatoire d'espaces naturels.

De la musique en festival, dans l’Aisne et la Somme

Rendez-vous, dans le centre-ville pour la 27e édition de cette fête des arts de la rue, qui attire chaque année entre 20.000 et 25.000 personnes ! Les spectacles sont joués à plusieurs horaires au cours de la journée. À noter que place de la République, un lieu est entièrement consacré aux enfants. Et l'événement est gratuit !Pour tous les détails du programme, c’est par ici Rendez-vousdans le centre-ville pour la 5e édition du festival. Au programme, 10 compagnies, 11 spectacles et une vingtaine de représentations. Ouverture des portes dès 14h pour cet événement gratuit.Ce dimanche 30 juin, dans le cadre du 27e Festival des Forêts, une marche musicale de ressourcement vous est proposée. L’occasion de conjuguer les bienfaits de la nature et de la musique. Rendez-vous à 10h à St Jean aux Bois (Oise). Inscription la veille avant 12h à l’adresse contact@festivaldesforets.fr Plus d’infos sur cette sortie payante. Des précisions sur l’esprit de cette sortie Ce dimanche toujours, la 1re randonnée gourmande entre Machy et Regnière-Écluse (Somme) avec possibilité de visiter le château. Un parcours pédestre de 15 km en 5 étapes… Gourmandes ! Départ à 10h30 de Machy, en lisière de la forêt de Crécy. Réservations au 06.74.16.64.72 ou 06.82.67.01.19. Payant (repas et boissons compris).Le dimanche 30 juin toujours, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie vous propose de partir découvrir la faune et la flore du marais du Fond Mont Joye (Somme).GratuitInscription au 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org Toutes les précisions sont ici 513 habitants, 15.000 festivaliers en 2018 au pied du donjon du village. 22e édition vendredi et samedi, avec de la musique actuelle, pour tous les goûts et de tous les styles : Bernard Lavilliers, Hocus Pocus, Gringe... Événement payant. Le détail de la programmation 349 habitants, 10.000 festivaliers en 2018, rendez-vous samedi et dimanche au château pour la 4e édition. Sur scène, des groupes qui ont marqué la jeunesse des actuels quinquas (ou moins si affinités) : Tears for fears, Midnight Oil... Événement payant.