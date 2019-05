Idées de sorties en Picardie pour ce week-end des 11 et 12 mai

Passez la nuit en la cathédrale d’Amiens

Edifiée au XIIe siècle, reconstruite au XIIIe et restaurée au XIXe par Viollet Le Duc, la cathédrale Notre-Dame d’Amiens vous ouvre ses portes dans le cadre de la 13ème Nuit de la cathédrale, de 20h à minuit. Concert, visites, animations vous sont proposés pour découvrir ce monument ou l’admirer sous une autre lumière.20h : concert d’orgue dans la nef par Geoffrey ChesnierDe 20h45 à 23h30 : des conférenciers vous accompagnent pour visiter les stalles, les clôtures du chœur, les monuments funéraires… Et animations spirituelles.Les visites libres sont possibles et c’est gratuit !Présente dans le paysage amiénois depuis bientôt 800 ans, Notre-Dame d’Amiens a résisté aux deux guerres mondiales.L’idée de ce rendez-vous est de vous proposer les aventures de Pinocchio par la compagnie les Anthropologues (spectacle mêlant théâtre, musique, marionnette, acrobatie et pyrotechnie) dans le cadre naturel remarquable de différents parcs et jardins de l’Oise.Premier rendez-vous au Parc du château de Mureaumont ce 12 mai à 14h30 et 16h30.C’est gratuit !D’autres rendez-vous sont programmés jusqu’en juin Le 19 mai, vous aurez rendez-vous au château de Ricquebourg, qui ouvrait ses portes, pour la 1ere fois au public en 2017.Ce festival créé en 2007, vous propose d’écouter de la guitare en version classique, baroque, jazz manouche ou flamenco… Festival itinérant, il est présent dans plus de 20 lieux du département. Il est aussi l’occasion pour les élèves de l’Ensemble départemental de guitares de se produire en concert, aux côtés des musiciens professionnels.Deux rendez-vous pour écouter le quatuor portugais Concordis :- ce samedi 11 en l’église de Brie à 20h30,- ce dimanche 12 au foyer culturel de Braine à 15 heures.Pour les autres rendez-vous, c'est par ici Concert du quatuor Concordis.Le nom des courses se suffit à lui-même pour vous donner une idée de ce qui vous attend :« Les portes du pénitencier » pour les 7-15 ans, départ à 10h30« Les portes de l’enfer » pour les 16-99 ans, à partir de 9h30Cette fête existe depuis 1934 ! Défilés de chars fleuris, fanfares et majorettes au programme. Thème du défilé 2019 : les dessins animés. Présence de la fête foraine durant tout le week-end.Samedi 11 Mai 201914 H 30 Spectacle musical à la maison de retraite de Fère-en-Tardenois21 H 30 Départ (rue de Reims) du défilé composé de chars illuminés accompagnés de plusieurs sociétés de musique.Dimanche 12 Mai 201914 H 30 Départ (rue du Stade) du défilé composé de 10 chars fleuris avec plusieurs sociétés de musique françaises et étrangères.Du Tardenois au littoral, les chars fleuris ont la cote dans notre région, comme ici à Cayeux-sur-Mer.Ce samedi 11 mai, deux visites sont organisées pour découvrir LA capitale du cheval, comme on surnomme Chantilly.Pour les matinaux, rendez-vous à 10h à l’angle de l’Avenue Marie Amélie et l’avenue de Chartres, pour partir découvrir le quartier du Bois St Denis, le quartier hippique cantilien et visiter une écurie de courses. Durée : 1h30, 6 euros par personne, gratuit pour les moins de 18 ans. Règlement sur place, sans réservation.Et si cette première visite n’a pas comblé toute votre curiosité (voire l’a attisée), rendez-vous à 15h à l’entrée principale de l’hippodrome (route de l’Aigle) pour partir à la découverte de l’histoire de l’hippodrome, ses installations et lever le voile sur le monde des courses hippiques. Durée : 1h30, 6 euros par personne, gratuit pour les moins de 18 ans, prévoir le prix d’accès à l’hippodrome en plus. Règlement sur place, sans réservation.En septembre dernier, nous avions consacré un reportage à la filière équine cantilienne.