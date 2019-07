Idées de sorties en Picardie pour ce week-end des 13 et 14 juillet 2019

L'Opération "Partir en livres" en 2018

, dans l'Aisne, un nouveau spectacle intituléest à découvrir les 12 et 13 juillet au pied des remparts à l'ombre de la Porte de Laon.Librement inspiré de la célèbre comédie de Shakespeare, cette création vous transportera dans le songe d'un jeune auteur romantique, Victor, et vous fera revivre les plus belles légendes de Coucy-le-Château et visiter un monde imaginaire et féerique peuplé de créatures fantastiques.L’opération « Partir en livres » revient pour une 5ème édition dans toute la Picardie.Souhaitée par le ministère de la Culture, cette grande fête du livre pour la jeunesse, est organisée par le Centre national du livre, avec la participation du Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. Elle propose de nombreuses manifestations gratuites, populaires et festives ; le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire.Par exemple,, vous pourrez assister à des ateliers de lecture à Saint Quentin, une exposition interactive à Etreaupont ou passer un moment dans la cabane aux livres de Fargniers.Pour les chasseurs de la région, Cayeux sur Mer propose unles 13 et 14 juillet 2019. Cette fête annuelle célèbre la passion de la chasse du gibier migrateur : pigeon ramier, bécasse, turdidés et gibier d’eau (canards, oies, limicoles). Tous les acteurs du secteur s’y retrouvent pour s’équiper, échanger, s’informer et passer un bon moment.Dans la Somme, lepropose durant tout le week-end une reconstitution historique mêlant culture et spectacle :Au programme : un campement militaire, des combats de gladiateurs, des courses de chars, des sports olympiques antiques ou encore une parade de l’armée romaine.Bref, vous serez en totale immersion dans l’époque romaine.Dans l’Oise, à, se déroulera la dernière édition de, festival de musiques actuelles, après 20 ans d’existence. Ce festival convivial et éclectique sur un ancien site horticole, organisé par l’associationpropose des concerts, des mixs, des siestes électroniques, du chill, des expositions, des rétrospectives, des performances, des rampes de skate, de la vente de plantes, des jeux traditionnels et d'extérieur.Enfin, pour les amoureux des chevaux, rendez-vous àpour le traditionnel jumping.Dernière étape française du Longines Global Champions Tour, lefête cette année son dixième anniversaire dans le circuit. Dans un décor royal, les grandes écuries en toile de fond, le jumping international de Chantilly offre un spectacle incomparable avec les meilleurs cavaliers du monde et avec un accès gratuit.Bon week-end !