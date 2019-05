Idées de sorties en Picardie pour ce week-end des 18 & 19 mai

Envie de passer la Nuit aux musées ?

Ce samedi, partout en France, en Europe et dans notre région, c’est la 15e Nuit des musées. L’opportunité de redécouvrir des lieux connus ou d’en découvrir de nouveaux dans une autre ambiance, sous un autre jour. Dans la région, les visites seront accompagnées de comédiens, musiciens, acrobates.. C’est gratuit !Pour visiter un musée près de chez vous :Et parmi tous ces évènements, une sortie insolite : la visite du Musée du p’tit train de la Haute Somme à Froissy, à la lampe torche. Rendez-vous de 21h à 23h, avec vos lampes électriques.Gros plan sur le P’tit train de la Haute SommeAutre évènement qui concerne toute la région et qui va durer jusqu’au 9 juin, le Festival de l’arbre et des chemins ruraux, qui revient après une édition printanière. L’occasion de découvrir toutes les richesses forestières des Hauts-de-France.Cedans l’Oise : Atelier "cuisinons à partir des arbres, des plantes et des haies". Après une promenade dans le parc médiéval pour faire la cueillette, direction la cuisine pour un atelier suivi d’une dégustation des mets cuisinés. C’est gratuit. Rendez-vous à 14h30.Tous les autres rendez-vous sont à retrouver ici La cuisine des plantes, certains chefs en ont fait leur spécialitéTout pour le bonheur des amoureux de la culture Manga : expositions, divers ateliers, démonstrations, mais aussi pour les amoureux de jeux vidéo avec des compétitions de Super Smash Bros Ultimate, Fifa 19…C’est ce samedi, de 10h à 18h à la Faïencerie.Le programme complet est à retrouver par là Rencontre avec Nicolas Hitori Dé, dessinateur amiénois de mangaPremière édition de La Balade Engagée , un festival dédié à l’engagement solidaire, organisé par l’APF France handicap, la Croix-Rouge française et Les Petits Frères des Pauvres.Dans le village associatif, vous pourrez découvrir les actions de ces 3 associations, qui réunissent 5000 bénévoles dans les Hauts-de-France.Mais ce festival, ce sont aussi des spectacles et des animations ludiques pour sensibiliser petits et grands à 5 thématiques : isolement des aînés, handicap, précarité, personnes migrantes et fraternité.A la tombée de la nuit, venez danser à l’occasion d’un grand bal ouvert à tous !Rendez-vous ce samedi, au Square Jules Bocquet de 14h à 23hTraditionnellement, Folleville est associée à ses Médiévales estivales. Mais cette année, Folleville vous donne rendez-vous dès samedi pour la 1ère édition du Festival Les Azimutés (tout un programme !!), dès 15h, partez dans des univers musicaux très différents avec les concerts de Passion Coco (sud américain), Les Têtes de Piafs (chansons poétiques) et Skyzophonik (hip hop et jazz en version fanfare).Samedi soir : embrasement du château et feu d’artifice !, plusieurs animations en famille vous seront proposées à partir de 10h30 dont un rallye en famille (sur inscription). La Compagnie le Théâtro vous présentera son spectacle Le carosse d’or et la fanfare l’ÉquipeB animera les rues l’après-midi.Gratuit pour les moins de 12 ans. De 4 à 10 Euros l’entrée.Tous les détails sont ici L’Equipe B.. qu’est ce que c’est ?Chierry j'y cours, en partenariat avec les communes d’Etampes sur Marne, de Nesles la montagne, et de Chierry & Blesmes, organisent dimanche la 8éme édition de ce trail unique des Hauts-de-France, qui vous fera pétiller de plaisir en parcourant les villages et paysages du vignoble axonais.Selon votre forme physique et votre rythme, vous pourrez choisir entre :- La Rataf'Aisne Trail, un parcours de 26 km, départ 9h30- La Mouss'Aisne Trail, un parcours de 12,5 km, départ 10h15- La rando des sansonnets, un parcours de 12 Km , départ 9h00Départ du stade d’Etampes-sur-MarneDurant tout le week-end des installations artistiques, des petits ateliers contes et musique, un ciné concert, des randonnées, des dégustations...Samedi par exemple, l’équipe de médiation du SILO U1 propose au jeune public un atelier dessin en plein air autour du thème du jardin de bords de mer. Une occasion pour découvrir l'art du fusain, du pastel sec et de l'encre de Chine. Durée 1h.Pour les détails des autres animations