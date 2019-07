Idées de sorties en Picardie pour ce week-end des 6 et 7 juillet 2019

Un week-end en musiques, ça vous dit ?

Festival Rock R4 à Revelles

La 20e édition du Festival R4 de Revelles visait la cour des grands avec surface triplée, plus de restaurateurs une monnaie dématérialisée et une entrée toujours gratuite.

Depuis 1998, Revelles, 534 habitants, est le cadre du festival Rock R4. Cette année, du 5 au 7 juillet, le festival vous propose 19 groupes, dont Marcel et son orchestre, les Nantais de Ko ko mo, Eiffel ou encore La Goulue. A côté de ces têtes d’affiches, une scène ouverte, animée par Thierry Lassemblée et sa Mobil’Jam.C'est gratuit !►Tous les détails sont ici

16e Festival Jazz à Montonvillers

Ambiance dans la ferme du village qui a prêté son hangar pendant 3 jours : 3.000 spectateurs se sont déplacés pour les 20 concerts dont seuls 5 sont payants.

Pendant 3 jours, du 5 au 7, tout le village de Montonvillers (87 habitants) vibre au son du jazz. 20 concerts dont 15 gratuits.De 5 à 15 euros le concert. Gratuits pour les moins de 12 ans►Le programme en détails

Ault en musiques

Le cloître Dewailly accueillait ce soir là le groupe "La Ceiba", des Toulousains qui mêlent musique afro-colombienne et sonorités péruviennes. Et le public a dansé.

Entre mer et falaise, 3 jours (du 5 au 7) de musique classique au Bois de Cise, à la chapelle d’Onival et à l’église St Pierre. Carte blanche samedi à la violoniste soliste internationale Virginie Robillard. Gratuit pour les moins de 16 ans.De 8 à 12 euros le concert.►Pour en savoir plus Depuis 15 étés, au cloître Dewailly d’Amiens, ce festival donne rendez-vous aux amateurs de musiques du monde, de soirées festives et gustatives. Premiers concerts ce week-end avec, le 5 Ali Amran (chanteur kabyle, rock blues), le 6 Ulysse Manhes (chanson française avec guitare et piano) et Son con cuero (musique cubaine), et le 7 Amanantu (musique latine).5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Billets disponibles uniquement sur place !►Tous les concerts des Voyages au coeur de l'été

Festival Woodrock à Urcel

Le 6, pour la 9e année, cette commune de l’Aisne de 570 habitants va fêter le rock, en envoyant du bois, avec à l’affiche les groupes Les clébards, La Mathilde, Tintamarre et postillons, Mihalis, The Bloyet Brothers et Sweet Scarlett !C’est gratuit. Rendez-vous dans le parc de l'école !►Pour des précisions Le 5 à, de 16h à 21h, c'est le marché de la Thiérache fermière. Vous y trouverez des produits du terroir et de saison : volailles, lapins, boudins, charcuterie, légumes, fromages yaourts, œufs, cannelés, brioches, bière, vin, cidre, champagne (avec modération).Le 5 toujours, mais àcette fois, de 17h à 20h, c’est le marché fermier du Vermandois. Retrouvez des produits locaux, variés, de qualité et de saison. Le marché fermier se déroule au Hameau de Riqueval (sur la Route Départementale 1044 entre Saint-Quentin et Cambrai, près de la commune de Bellicourt). N’oubliez pas de venir avec votre cabas. Entrée libre.



32e marché aux fruits rouges de Noyon

Ambiance au marché annuel aux fruits rouges de Noyon, une tradition qui remonte au XIXe siècle

Le 7, rendez-vous autour des fruits rouges dont c’est la pleine saison. Framboises, cerises, cassis, et surtout fraises, une production typiquement noyonnaise sont les stars de ce marché, une tradition qui remonte au XIXe siècle.►Les détails sont par ici

Championnat de France de Sport Boule Lyonnaise à Compiègne

La boule lyonnaise, comment ça marche ?

Les règles de ce jeu expliquées lors des championnats de France de la discipline à Chalamont (Ain) en juillet 2018

Du 5 au 7, ces championnats de doubles, toutes catégories, sont organisés par l’Association Gestionnaire du Boulodrome Couvert. Ils se déroulent au parc sportif Mercières.►Les infos pratiques

Au clair de la lune.. à La Neuville sur Ailette

Rendez-vous le 5, à 21h à la Maison de la nature et de l’oiseau pour une Rando au clair de lune. Une randonnée originale qui vous permettra d'observer furtivement la faune sauvage à la croisée des chemins.Randonnée gratuite sur inscription : 03.23.23.87.81 ou maison-nature@yahoo.fr

Amiens Fest, le festival des arts urbains

Dans le cadre de la 30e édition de l’opération régionale, Nos quartiers d’été, le festival Amiens Fest, vous propose de découvrir toute la diversité des arts urbains. Rendez-vous le 6, à 14h, place Guynemer pour du slam, du hip hop, un défilé de mode organisé par l’association SOS femmes, des concerts de reggae, de gospel.. Et à partir de 19h15, des concerts de rappeurs amiénois tels que Oubi, Donier, Lil ces, Chino ou Taï Z. C’est gratuit. Possibilité de restauration sur place et stand de dégustation d’eaux !