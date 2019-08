Idées de sorties en Picardie pour le pont du 15 au 18 août 2019

Fête ed chés jus d’balle à Amiens

Le 15 août c'est la fête du ballon au poing et de la langue picarde !Les traditionnelles finales du championnat de France de ballon au poing se déroulent dès 8 h du matin. À partir de 11 h, l’association Picaresk met en avant la langue picarde par le biais de jeux traditionnels picards, de puzzle de marionnettes picardes, de rébus et quizz de vocabulaire picard. Et c'est gratuit. Rendez-vous au parc de la Hotoie.Gros plan sur le ballon au poing.Fête du hameau de Vieulaines (près de Fontaine-sur-Somme). Dès 6 h, brocante et marché artisanal avec produits du terroir. Messe de l’Assomption en plein air à 11 h 00. Et tout au long de la journée, des animations : cracheurs de feu, jeux pour enfants (tir à la carabine, structures gonflables, baptême en poney...)L’association Les Orgues de l’Aisne vous donne rendez-vous à 17 h en la cathédrale de Laon pour un concert de Lidia Ksiazkiewicz, l’organiste titulaire de la cathédrale de Laon. Concert gratuit autour du répertoire de César Franck. Plus de détails Les marins sont honorés tous les 15 août dans la cité balnéaire. Départ de la procession de la chapelle Notre-Dame d’Onival à 14 h 30 jusqu’à l’esplanade de la plage d’Ault–nord, et bénédiction de la Mer en association avec le club nautique. Un feu d’artifice musical est tiré au bois de Cise le soir vers 23 h.Le parc Samara vous accueille pour ses fêtes préhistoriques autour du thème Croyances et spiritualités au fil des âges. À cette occasion, venez découvrir les différentes reconstitutions en lien avec la spiritualité et l'évolution des techniques artisanales à travers les âges.Démonstrations et animations en costumes d'époque. Cette démarche d'expérimentation archéologique permet de visualiser la vie des hommes préhistoriques.Et durant ces trois jours, l’association Amuséon accompagne l’évènement avec ses concerts Délit celtique : laissez-vous donc entraîner dans des jigs et reels d’Irlande, de belles suites d’Écosse ou de BretagneDe 10 h à 18 h. Tarifs : Adultes : 10 € / Enfant : 8,50 € / Gratuit pour les moins de 6 ans / forfait famille 29 € (2 adultes et 2 enfants). Plus d'informations sur le site de Samara 15e édition de ce festival qui vous propose 3 jours de concerts en plein air, mais aussi des ateliers, des expositions photo, et des conférences pour réfléchir aux rapports des êtres humains entre eux mais aussi avec notre planète.Retour sur l'édition 2018 des Vers Solidaires.Ce samedi 17 août, partez avec Franck, guide du conservatoire d’espaces naturels de Picardie, à la découverte du site de Rouville qui abrite un habitat extrêmement rare et en danger de disparition, à savoir la lande sèche. Rendez-vous à 15 h à Rouville. Et c'est gratuit.Dès 15h, sur le site du Musée des temps barbares, grâce aux reconstitutions historiques proposées par des centaines de passionnés, voyagez dans le temps et dans l’espace pour rejoindre le village de Redwald, à l’occasion de l’arrivée du roi d’Est-Anglie, avec revue des guerriers, grand banquet d’accueil, et combats devant le roi.. En parallèle aux reconstitutions historiques, des démonstrations d’artisanat et une initiation à l’archéologie funéraire sont proposées.Le village de Tricot (Oise) vous accueille samedi à partir de 17h. Dès 22h, discothèque en plein air et grand feu d’artifice à minuit. Dimanche, spectacle avec Zouk Machine à 16h30. Lundi, à 15h distribution des tickets de manège, et concours de tir à la carabine. Goûter des anciens à 16h.Rendez-vous sur la Place des fêtes.Du 16 au 21 août, à Saint Valéry sur Somme, dans l’ancien tribunal de commerce (Place des pilotes), 21 artistes français et internationaux (Italie, Roumanie, Belgique, Pays Bas..) exposent leurs œuvres. L’occasion de découvrir toutes les palettes de l’Art naïf. Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.Ce salon est organisé par la peintre brésilienne Rosana de Paula qui a posé ses valises au Crotoy. Nous l’avions rencontrée en 2017.Rendez-vous à 11h pour le battage et l’inauguration. A 14h30 ce sera le tour du fauchage et à 15h de nouveau le battage. Mais aussi des démonstrations de labour avec matériels agricoles anciens et récents, ainsi que brocante et marché de produits locaux. Au chemin du Bouvier. Gratuit.