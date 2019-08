Idées de sorties en Picardie, pour le week-end des 10 et 11 Août 2019

Retour des Couleurs d’été à Laon dans l'Aisne

Pulsations / Couleurs d'été Laon 2019 © Cookies production-Ville de LAON © Cookies production-Ville de LAON © Cookies production-Ville de LAON © Cookies production-Ville de LAON



Les 9 et 10 à St Quentin dans l'Aisne : les visites nocturnes au sommet de la basilique



9e Salon du livre et des arts, le 11 à Cayeux-sur-mer dans la Somme

Le pied au plancher avec une course de caisses à savon, le 11 août à Roye dans la Somme

Course de caisses à savon, St Quentin Mai 2018

De jour, de nuit, et en musique, du 9 au 11 à Cernoy dans l'Oise

Préparatifs Celebration days festival 2018

Noyon à toutes jambes dans l'Oise

Le patrimoine caché de Noyon, 3 juillet 2017

À partir de ce vendredi, Couleurs d'été est de retour avec deux spectacles pour cette 6e édition. Le spectacle de vidéo mapping en 3D (technique de projection de lumières ou de vidéos sur des volumes), intitulé Pulsations, se déroulera chaque soir jusqu’au 25 août à partir de 22h30 sur le parvis de la cathédrale. À l'issue de ce spectacle, allez déambuler rue Chatelaine ou rue du Change, toutes deux décorées pour rejoindre la place de l'hôtel de ville, pour une autre création visuelle, Electrochoc ! Et c'est gatuit.Projections en boucle de 22h30 à minuit chaque vendredi, samedi et dimanche. De 22h30 à 23h30 chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi. Pour en savoir plus, c'est par ici Pulsations en quelques images :À Amiens dans la Somme, le spectacle gratuit Chroma se poursuit chaque soir sur le parvis de la cathédrale, vers 22h.Et si vous êtes à Beauvais dans l'Oise, le spectacle Cathédrale infinie et horizons imaginaires a lieu chaque vendredi et samedi du mois d’Août aux environs de 22h. À noter, une représentation exceptionnelle le 15 août.L’office de tourisme vous propose d’apprécier les couleurs nocturnes de la ville du haut de la basilique (deuxième édifice gothique de Picardie par ses dimensions) lors d'un parcours panoramique unique. Attention réservation obligatoire à l'office de tourisme. Rendez-vous à 20h30. Tarif de 2,50 € à 4,50 €. Plus de détails De 14h à 19h, ce salon accueille tous les genres littéraires, en les mêlant à l’expression artistique. Sur les planches de la plage vous dénicherez livres d’histoire, polars, poésie, livres jeunesse, romans, BD... Mais aussi de la peinture (acrylique, huile, aquarelle), des gravures et estampes, de la sculpture. L’occasion de rencontrer et d’échanger avec les écrivains et les artistes.Cette course officielle est inscrite au titre des épreuves du championnat régional, et sera qualificative pour le championnat de France. Le parcours qui doit comprendre "une descente et un ou deux virages", sillonnera le centre-ville. Courses à compter de 10 heures. Au-delà de la compétition, 3 prix sont en jeu, dont celui de l’élégance, et celui de l’originalité réservés aux amateurs.En mai 2018, l'association La Table ronde organisait une course de caisses à savon caritative dans le centre ville de St Quentin.Cette année Celebration Days Festival fête ses 10 ans ! Durant trois jours, des concerts de rock, punk, de la folk, du psychédélique, mais pas que...Tous les détails de la programmation . Retour sur les préparatifs du festival en 2018 :Le 10 août à partir de 19h. Une visite au petit trot, accompagnée d’un guide, sur un parcours de 5 km, pour découvrir le patrimoine de la ville.La réservation, fortement conseillée, se fait auprès de l’office de tourisme. Tarif de 2,50 € (étudiants et 12-18 ans) à 5 €. Gratuité : moins de 12 ans, et les demandeurs d’emploi. Pour plus de détails , dans la rubrique visites guidées.En juillet 2017, nous étions partis à la découverte du patrimoine caché de Noyon.