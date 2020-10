Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 10 et 11 octobre 2020

Dans la Somme

Dans l'Oise

Dans l'Aisne

Du 9 au 11 octobre : à Amiens et Poulainville,, par l’association Brass Action. A raison d’un concert par jour, c’est l’occasion de découvrir tous les cuivres, en version musique classique ou musique actuelle. Programme en détails et billetterie sont par ici Retour en images sur l'édition 2019Découvrir autrement le bois de Cise, son vallon boisé, ses villas balnéaires, et ses falaises. Le 10,Grâce à cette randonnée mystère, vous alliez le plaisir de la marche à votre rythme, et du jeu, via la résolution d’énigmes qui vous permettra de passer à l’étape suivante. Un parcours de 4kms. Pour les enfants à partir de 6 ans. Tarifs de 8 à 16 euros. Réservations et autres détails au 06.17.15.30.76 ou sur le site Dernier week-end pour profiter des. En l’église St Samson, Les Gentilshommes (un chœur de 12 hommes) en concert le 10 à 20h30 et un concert baroque en quatuor baroque le 11 à 16h30.Pour vous faire une idée du choeur Les Gentilshommesdu 9 au 11 octobre.200 exposants et pépiniéristes vous attendent pour cette édition d’automne qui a pour thème : Le Monde dans mon jardin, ou comment, grâce aux plantes, il possible de voyager sans quitter son jardin ou son balcon !le 10, à la ferme de la Genevroye. Echange de graines à l’occasion de la fête des légumes anciens. Depuis 8 ans, la Malle à graines accumule au fil des années des milliers de semences potagères, cultivées par chacun désireux de préserver la biodiversité.avec le 10, l’Orchestre de Picardie et son concert Arie en Amérique : des Appalaches à Broadway. Un concert imaginé par Arie Van Beek, le chef d’orchestre qui vous fera voyager de l’Amérique des pionniers aux salles de Broadway. A 20h30 à la Salle de l’Eden. Réservations au 03.23.58.38.88. Tarifs de 2 à 10 euros.NB : En raison de la crise sanitaire, le programme a été modifié. Seules les deux œuvres d’Aaron Copland et Blue Monday de George Gershwin y seront jouées.Arie Van Beek vous présente le programmeEt le lendemain, à 16h, en l’église Notre Dame, partez à la découverte de deux instruments à vent méconnu : l’orgue et le hautbois, avec Mathilde Rampelberg et Anne Gaëlle Chanon, toutes deux professeurs au Conservatoire de St Quentin. Et c’est gratuit !!