Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 12 et 13 Octobre

Dans la Somme,prend ses quartiers du 11 au 13 octobre.Pendant 3 jours, de nombreux ensembles proposeront de la musique ancienne et des créations actuelles. La direction artistique est confiée à François Thuillier, professeur au C.R.R d’Amiens et soliste reconnu., dans la Somme,attirera les amoureux de cerfs-volants.Ce festival toujours spectaculaire et coloré séduira à coup sûr toutes les générations.De nombreuses animations sont prévues : Envol de cerfs-volants géants, compétition régionale avec les meilleurs pilotes, des battles Freestyle ou encore des ateliers pour les enfants.Dans l'Aisne,, ce sera le moment de vous vêtir de vos tenues les plus folles pour la. La population locale qui avait déjà bien joué le jeu lors de la 1ère édition, pense déjà à ses tenues. Les ateliers «Accessoires et Maquillage» les aideront à soigner leur look.Les partenaires sont encore plus nombreux et enthousiastes : commerçants, hébergeurs, restaurateurs proposeront des animations et un décor années folles.Comme chaque année, la commune de Lemé dans l’Aisne célèbrera lae. Cet évènement qui attire près de 10000 personnes perdure maintenant depuis 30 ans. On peut y manger des tripes et du boudin, mais surtout goûter à des centaines de variétés de pommes. Le tout arrosé de cidre, évidemment.A Beauvais,revient pour sa 14ème édition. Cette année, carte blanche est donnée à. De Batoumi en Géorgie où elle est née, à Vienne où elle s’est perfectionnée et à Paris où elle s’est installée, la pianiste a gravi en un éclair les marches de la célébrité.A Beauvais, seule en scène, elle proposera au public sa vision unique de la sonate D960 de Schubert, et, à quatre mains avec sa sœur Gvantsa, de faire « danser » les spectateurs dans des pièces de Gershwin et de Ravel.Le festival confirme ainsi sa réputation de rendez-vous incontournable des grands du piano.Et, même si vous n’êtes pas spécialiste de piano, vous ne resterez pas insensibles au kaléidoscope d’émotions que ces 3 jours de concerts vous promettent.Enfin, dans l’Oise, nous vous proposons de courir pour une bonne cause avecs.Organisée par l’association Julien & Donadev depuis 2009, cette course solidaire (avec 3 parcours de 9, 15 et 24 kms) se déroule en plein cœur du parc Naturel Oise pays de France.Les fonds récoltés sont destinés aux enfants malades du cancer par le biais d’animations à thèmes, de dons matériels ou servent à réaliser des souhaits.Bon week-end !