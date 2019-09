Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 14 et 15 septembre 2019

Le Beach Art Festival 2018

L'agneau des prés salés

L'exposition "L'hygiène moderne"

A la recherche du brame du cerf

Dans la Somme, lerevient pour sa 5ème édition à Fort-Mahon-Plage les 14 et 15 septembre. Cet évènement unique et incontournable en France mêle art éphémère et message environnemental : préservation de l’environnement et sensibilisation au respect de la nature.Outre la création d’immenses œuvres éphémères sur la plage, un marché du recyclage avec des créations originales autour d'objets détournés, des expositions de photos, des ateliers pour enfants basés sur la récup, des nettoyages de plage, des concerts en plein air sont au programme.Tous les détails ici s’installe en Baie de Somme ce 14 septembre 2019. La promotion de la viande d’agneau sous Appellation d’Origine Protégée (AOP) et le savoir-faire des éleveurs seront au cœur de cet événement qui se tiendra pour la troisième année consécutive.A 10 h 00, depuis l’ancien local point P à Saint-Valery-sur-Somme le départ pour une transhumance des agneaux sera donnée et sera suivie d’une sortie en baie de Somme et de démonstrations de chiens de troupeau.Toute la journée : marché du terroir, exposition du concours photo, démonstration de tonte de moutons et d’échographies sur les brebis, exposition et ventes de béliers…Toutes les animations se déroulent à l’ancien local point P de Saint-Valéry-sur-Somme (local situé face au 1 rue du canal à Boismont).Toutes les informations ici Dans l’Oise, à Creil, il vous reste une quinzaine de jours pour découvrir l’exposition :au Musée Gallé-Juillet.À travers les pratiques de toilette de 1830 à 1930, on est au cœur de l'intimité des Français(es). Cabinets de toilette, ancêtres de nos salles de bains, à travers les objets les composant : pot à eau, cuvette, boîte à brosse, bol à éponge... Plus de 100 objets sont exposés, pour la plupart provenant de la manufacture de faïence fine de Creil-Montereau.Exposition jusqu’au 29 septembre 2019Les informations pratiques ici Pour les amoureux du moyen-âge et des reconstitutions historiques, Clermont organise tout le week-end, les 14 et 15 septembre 2019, ses médiévales.Camps représentant la vie de l’époque, parcours d’épreuves, jeux médiévaux, marché médiéval, danses médiévales ; promenades en calèche, spectacle de voltige et dressage, etc, il y en aura pour tous les goûts et tous les publics.Chaque année, à la saison des amours, dans la forêt domaniale de Retz résonne le grondement impressionnant du cerf. L’Office du Tourisme de Retz en Valois propose des sorties pour écouterAccompagnés par un animateur de l'office national des forêts passionné, vous pourrez découvrir le son magique de cet animal et ses particularités et vivre une expérience inoubliable.Sorties proposées le vendredi 13 et samedi 14 septembre 2019 à partir de 20h30, au départ de Villers-Cotterêts.Dans l’Aisne, à Bohain en Vermandois, la musique sera à l’honneur avec. 2 temps forts sont organisés pour l’occasion :- Le 14 septembre 2019, à 19h à la Salle Le Royal-Le 15 septembre,traversera la ville le dimanche avec de nombreuses sociétés musicales venues du Nord-Pas-de-Calais : le marching de Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais), la batterie fanfare de Felleries (Nord), l’harmonie de Vaux-Andigny, l’ensemble Seboncourt-Monbrehain, et celui d’Avesnes-sur-Helpe (Nord).Pour plus d'informations : ici et ici Bon week-end !