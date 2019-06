Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 15 et 16 juin 2019

La rue est à Amiens en 2016

Samedi 15 juin à 14 h 30 : « Balzac, Flaubert… en musique », par la compagnie Rollmops ;

Samedi 15 juin à 16 heures : « Mon royaume pour un cheval », par le théâtre des Crescite ;

Samedi 15 juin à 18 heures : « Le Médecin volant », par Les Malins plaisirs, mise en scène Vincent Tavernier ;

Samedi 15 juin à 21 heures : « Les Grands rôles », par Les Mauvais élèves, mise en scène par Shirley et Dino.

Le Festival de Théâtre de Saint Valéry Sur Somme en 2018

Les Ducales de Guise en 2018

Le centre de conservation du patrimoine à Laon ;

L’abbaye Saint-Médard de Soissons, ancien monastère de moines bénédictins ;

Le château de Coucy.

L'arrivée de la Ronde de l'Oise 2018 remportée par le Norvégien Henrik Evensen

« La Rue est à Amiens », la 42e édition de la fête dans la ville se déroulera dans la capitale picarde du 14 au 16 juin 2019. De multiples animations, déambulations et spectacles sont prévus durant tout le week-end avec entre autres un conte interactif pour petits et grands par « Les batteurs de pavé », un spectacle équestre « Les chevaux célestes » ou encore le traditionnel carnaval du monde qui mobilise les enfants des accueils de loisirs de la ville.La parade nocturne de l'édition de 2016 avait attiré les foules...Sur la côte picarde, les amateurs de théâtre seront comblés avec lequi se déroule du 14 au 16 juin 2019. L'événement est organisé par l'association Théâtre en Festival, en collaboration avec la Compagnie Rollmops. Une programmation de théâtre populaire pour tout public est proposée avec notamment :Et bien d’autres pièces à découvrir avec le détail de la programmation Dans l’Aisne, lesreviennent pour une nouvelle édition du 13 au 16 juin 2019 au Château Fort de Guise pour un grand week-end d’animations médiévales et une manifestation de reconstitution historique. Seront ainsi proposés visites, campements civils et militaires, spectacles, artillerie, combats de chevaliers, jeux, etc.Le patrimoine archéologique est à l'honneur ce week-end avec lesles 15 et 16 juin. Pour les passionnés d’Histoire, le Département de l’Aisne permet de découvrir les métiers de l’archéologie et les coulisses du patrimoine. Trois sites ouvrent leurs portes pour l’occasion :Dans l’Oise,revient pour la 6ème édition dans 6 communes : Balagny-sur-Aunette, Raray, Rully-Bray, Senlis, Trumilly et Verberie. Sur le thème « Ciel ! », peintures, sculptures, installations, photographies, offrent aux visiteurs des découvertes surprenantes dans une véritable exposition à ciel ouvert. Cette année, les oeuvres de 31 auteurs, 28 plasticiens et 450 enfants seront exposées le long des chemins.Enfin, les amoureux de la petite reine pourront assister à la. Comme lors des précédentes éditions, vingt formations de six coureurs seront au départ, dont dix groupes professionnels de niveau Continentale. La 3e étape de la Ronde de l’Oise partira le samedi 15 juin de Grandvilliers pour rallier Ressons-sur-Matz. Dimanche, la dernière étape se clôturera par une arrivée à Pont-Sainte Maxence.L’an passé, le Norvégien Henrik Evensen, équipe Joker-Icopal, avait remporté la Ronde de l'Oise.Bon week-end !