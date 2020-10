Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 17 et 18 octobre 2020

Dans la Somme, s’ouvre ce 17 octobre 2020 laA destination des 0-6 ans, de nombreux spectacles, lectures-rencontres, ateliers sont organisés dans de nombreuses communes par la Bibliothèque départementale de la Somme dans le cadre de son opération « Des parents, des bébés, un livre».Vous pourrez par exemple, à Chaulnes, assister au spectacle « L’ours qui n’en était pas un » ou encore à Corbie participer à un atelier philo dessin « Moi et le temps » avec Cédric Cagnat de l’association Les petites lumières.On vous propose également de découvrir ou redécouvriroù, sur 8 hectares, 5000 espèces et variétés de roses anciennes et d’arbustes rares se mêlent. Lovés en fond de vallée, les jardins épousent le relief, avec un dénivelé de plus de 25 mètres entre la partie la plus haute et la partie la plus basse. L’intérêt de ces jardins, outre leur richesse végétale, tient à leur conception même. Les plantes et arbustes y sont classés selon leurs caractéristiques décoratives et non par familles, comme dans les traditionnels jardins botaniques.Et ce samedi 17 octobre, dans le cadre de la semaine du goût, vous pourrez participer à un atelier culinaire qui vous permettra de développer vos connaissances botaniques et de glaner des idées de recettes!Dans l’Aisne, la communauté de communes de Retz en Valois vous propose le samedi 17 octobre 2020 uneet d’archives souvent méconnues deVous découvrirez ainsi les petites histoires des boutiques cotteréziennes. Au XXe siècle, la plupart des échoppes sont des affaires de famille que l’on se transmet. Aujourd’hui, si beaucoup de ces boutiques ont tiré le rideau, elles n’ont pas complètement disparu du paysage urbain et les générations se succèdent derrière le comptoir ou la caisse enregistreuse., une exposition de l’artiste Steeven Labeau vous est proposée avec des illustrations originales sur ses livres jeunesse « Tita et les esprits de la forêt » et sa suite « Tita et le voleur de couleurs ». Fruit de sa collaboration avec l'autrice Ophélie Marten-Jeanroy, on y suit les aventures d'une petite Tahitienne intrépide du nom de Tita. Entre divinités malicieuses, esprits tourmentés et guerriers courageux, ces histoires nous invitent à un voyage féérique au cœur des mythes et légendes de Polynésie.L’exposition est à découvrir jusqu’au 3 novembre 2020 et ce 17 octobre, une rencontre-dédicace avec l’auteur est organisée de 14 heures à 16 heures.Dans l’Oise, pour les amoureux de l’histoire et de la bande dessinée, c’est le moment ou jamais d’aller découvrir. Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle salle dédiée à la Préhistoire le 14 février 2020, au sein de son parcours permanent, et en lien avec l’évènement national “BD 2020. La France aime le 9e art” initié par le Ministère de la Culture, le musée Antoine Vivenel présente une exposition autour de l’un des personnages les plus populaires de la bande dessinée française : Rahan.Initialement programmée jusqu’au 18 octobre, vous avez finalement jusqu’au 15 novembre 2020 pour la contempler.Et si en ces temps compliqués, vous avez des envies d’évasion,l'événement 100 % vans et fourgons aménagés qui se déroulera les 17 et 18 octobre à Chantilly peut vous donner des idées… Placé sous le signe de la convivialité, à destination de ceux qui envisagent l’achat d’un van ou fourgon aménagé ou sont simplement curieux de découvrir ce mode de loisirs, cet événement incomparable mélange les genres et les styles et se présente tout à la fois comme un festival, un salon et un rassemblement.Bon week-end !