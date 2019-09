Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 21 et 22 septembre 2019

© A.Barège / France Télévisions

Pour les amoureux de la petite reine, une nouvelle randonnée cyclotouriste, ralliant Paris et Chantilly au Crotoy, aura lieu le 21 septembre 2019.Le Paris-Colombes-Le Crotoy et le Chantilly-Le Crotoy, sont deux randonnées cyclistes organisées par le CCRN92, sans aucun objectif de compétition et sans classement. Elle est ouverte aux cyclistes nés avant le 20 septembre 2005.Deux parcours sont prévus : l’un au départ de Paris, l’autre de Chantilly. L’arrivée se fera au Crotoy, au niveau de la digue Mercier. Les participants devront parcourir 159 km s’ils s’élancent de Chantilly, 204 km de Paris.Toutes les informations ici Dans la Somme, à Abbeville, un week-end festif autour de la confection d’une omelette géante, composée de 5 000 œufs, est organisé les 21 et 22 septembre.Tout le week-end, un marché alimenté par des producteurs locaux sera tourné vers les métiers de bouche. Le samedi 21 septembre au soir, à partir de 19h, place à la danse country avec 3 D en Baie, avant un repas carbonade flamande.Dimanche 22 septembre, outre la confection de l’omelette géante, une déambulation de différentes confréries est prévue. Le cortège devrait se mettre en marche vers 10h30. Il se composera des membres des confréries : la Confrérie mondiale des chevaliers de l’omelette géante de Bessières (Haute-Garonne), de la Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante de Malmedy (Belgique), la Confrérie de la moule de bouchot (Fort-Mahon Plage), la Confrérie de la crevette grise (Fort-Mahon Plage), la Confrérie des Compagnons du fromage Neufchâtel et la Confrérie du gâteau battu (Abbeville). Le cortège se rendra à la porte du bois où l’accueil des participants aura lieu aux environs de 11h, avant la confection de l’omelette des enfants à 12h.À noter que l’omelette géante sera ensuite distribuée gratuitement aux personnes présentes, avec une ambiance musicale assurée par l’Harmonie de Vauchelles-les-Quesnoy.Dans l’Aisne, à Soissons, se déroulera une nouvelle édition de la grande fête populaire la fête du haricot. Au programme, les 20, 21 et 22 septembre, trois jours de festivités : marché gourmand, spectacles, animations, parades, défilé des confréries mais aussi des dégustations et des concours gastronomiques sur le thème du haricot de Soissons.Et n’oubliez pas le dress code pour cet évènement : tous en bleu et blanc !Tous les détails de la fête du haricot ici Les amateurs de sensations fortes et de courses seront comblés avec la 4e édition du XTREM Défi de Saint Quentin, le dimanche 22 septembre, dans l'Aisne. L’X-Trem Défi est une épreuve sportive d’obstacles d’environ 10 km. Au programme : de la boue, de la course, de la paille, des obstacles issus de parcours du combattant, etc. Le tout dans la bonne humeur.Informations et inscriptions : ici Dans l’Oise, les finales de polo de l’Open de France se dérouleront au Polo Club du Domaine de Chantilly durant tout le week-end. Ce sera donc l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce sport exigeant, sorte de hockey à cheval.Le polo est un sport d'équipe équestre mettant aux prises deux équipes de quatre joueurs. Les joueurs attelés sur leurs montures marquent des points par la conduite d'une petite boule en plastique ou en bois blanc dans le but de l'équipe adverse à l'aide d'un maillet à long manche. Les matches se jouent sur un large terrain à gazon mesurant jusqu'à 300 mètres de long. Pour chaque match, l'effort demandé au cheval est très intense ; les parties sont donc très souvent spectaculaires.Enfin, pour les amateurs d’activités nautiques, la 4e édition de la Paddl’Oise se déroulera le dimanche 22 septembre sur le plan d’eau du barrage du bois d’Ageux. L’association, Planche Oise Passion proposera des courses de paddle en solo ou par équipe de deux, hommes, femmes et mixtes. Départs prévus à 11h.Et n'oubliez pas, durant tout le week-end, partez à la découverte du patrimoine régional avec les Journées européennes du Patrimoine...Bon week-end !