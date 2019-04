Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 27 et 28 avril

Clermont (Oise) : Festival des arts urbains



Le Festival Chœurs et Voix d'Abbeville - Baie de Somme se poursuit jusqu’à dimanche

Prêt(e) à plonger dans l’ère médiévale avec les Seigneuriales de Coucy (Aisne)

Le 27 avril, 1ère édition de l’Urban trail de Beauvais

Les rencontres australiennes de Villers Bretonneux continuent avec des expos, des animations sportives, une marche du mémorial...

Ce dimanche, le Mini raid découverte avec La Souche Multisport à Vesles et Caumont (Aisne)

L’édition 2019 du Festival des Arts Urbains organisé par l’association Melting Pop, c’est ce week end à la salle André Pommery. Shows chorégraphiques, Battles et concerts sont au programme pour découvrir les arts urbains sous leurs diverses formes et pour tout public, des débutants aux professionnels.Au programme :Projection du film « Let’s Dance » à 20h30 au cinéma du Clermontois, salle Paul Lebrun.de 19h à minuitBattle 3vs3 tous styles confondus avec DJ Kakashi et les musiciens d’Aquil’tour Band.Speaker Skeezo Money Price 750€/ 2ème 300 € . Jury : KillasonConcerts de Killason. Bamby X et Jahyanai.de 14h à 18hBattle kids avec DJ ShakerParmi les groupes présents, les danseurs de Géométrie variableLe Festival Chœurs et Voix est un moment de rencontre, de partage, et d'échange entre chorales amateurs de l’Abbevillois et d’ailleurs et des voix confirmées. C’est l’occasion de découvrir des talents, de faire sortir les chorales hors les murs et de se confronter aux répertoires d’autres chanteurs en herbe.A noter que les concerts des Chœurs amateurs sont gratuits.Tous les détails de la programmation sont à retrouver ici Un aperçu de la chorale Chante joie de Boulogne-sur-Mer (c’était le 21 juin 2015 à Etaples)Depuis 13 ans, l'Association de mise en valeur du château de Coucy vous invite à un voyage temporel durant deux jours.Au programme :- un marché médiéval avec une soixantaine d'artisans qui vous proposeront des articles inspirés du Moyen-Âge et du monde fantastique (coutellerie, objets en bois, cuirs… mais aussi des mets).- deux campements animés par les troupes Semper Fidelis et la Cie du Loup Sombre.- un espace pour les tout petits pour combattre et jouter en toute sécurité !Mais aussi les ménestrels, danseurs et autres conteurs, sans oublier un spectacle de magie interactif avec "Merlin : La Magie de Fredini".Les bénévoles chargés de la restauration du patrimoine vous proposeront aussi une visite du site de la Porte de Laon.La bande annonce des Seigneuriales 2019L’urban trail ou l’alliance du sport et de l’insolite. La Ligue Hauts-de-France d’athlétisme organise le 1er trail urbain dans le centre-ville de Beauvais. Départ à 19h de la place Jeanne Hachette pour un parcours de 10 kms qui vous donnera l’occasion de découvrir la ville différemment. Vélocité et résistance sont requises pour partir à l’assaut du coteau de Saint-Jean, explorer le Mont-Capron, pénétrer dans des bâtiments emblématiques tels que l’Hôtel de Ville, le Mudo, le lycée des Jacobins…L’urban trail est une discipline en vogue, comme ici à Cannes, lors de la 1ere édition en janvier dernierLe 26 avril : diffusion du film de Russel Crowe "La promesse d'une vie". C’est au Marché couvert de Villers-Bretonneux à 21h (ouverture des portes à 20h30).Le 27 avril : la marche de mémorial à mémorial, une randonnée pédestre de 11 km du mémorial australien de Le Hamel au mémorial national australien de Villers-Bretonneux. Rendez-vous au Stade Timmerman à 9h.Mais aussi, la présentation du spectacle son et lumière de Bonnay "Paroles de village", ainsi qu’une initiation au didgeridoo (instrument traditionnel de aborigènes). Toujours au Stade Timmerman, de 10h à 17hEt enfin, la 11e Anzac Cup (footy, avec matchs masculins et féminins), de 10h15 à 18h30 au Stade Timmerman.Gros plan sur le footy, le foot australienDe la course à pied, du canoé, du Run and bike et du Vtt. Un bon programme pour encourager les jeunes (à partir de 13 ans) ainsi que les sportifs moins aguerris, à faire du sport en milieu rural et en pleine nature. Départ à 13h de Liesse Notre Dame.Pour les 7 km de Run and bike : de la commune de Liesse Notre Dame aux Marais de la Souche, pour finir sur la commune de Mâchecourt.Pour les 12 km de Vtt, départ de Mâchecourt, passage à Goudelancourt Les Pierrepont, Cuirieux, Vesles et Caumont, Pierrepont.La course à pied de 3 km part du stade Léon Dewilde à Pierrepont, passage dans les Marais de la Souche pour se rendre aux canoés.Et rendez-vous aux étangs Pierrepont sur la rivière la Souche au-dessus du lieu-dit du Pont Vert (Marais), pour 2,5 km à destination du lieu-dit le Pont Rouge, à l’entrée de Pierrepont.