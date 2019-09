Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 28 et 29 septembre

Graff et théâtre dans l’Aisne

Festival Ceci n'est pas un tag 2016

Danser n'est pas un crime / Compagnie des humeurs massacrantes

Musique en plein air et carnaval des possibles dans l’Oise

Jazz et Pipasso dans la Somme

The Red Roosters

Bal du pipasso 2018

5e édition du festival Ceci n'est pas un tag à Saint-Quentin. Le festival, créé en 2015, a débuté cette semaine et s’achève ce dimanche. La ville de Saint-Quentin a invité une dizaine de street-artistes afin de performer sur les murs publics, privés ou sur des supports éphémères. Des créations que vous pouvez découvrir librement au travers de différents parcours dans la ville.Gros plan ce samedi, de 14 à 18h, Rue de la sellerie, sur les différentes formes des cultures urbaines : des ateliers, des démonstrations de graff, de la musique, de la danse urbaine, des battles. Tous les détails Lors de la 2ème édition du festival, nous avions rencontré trois street artistes qui nous parlent de leur technique et du festival.Festival "La Mascarade" à Nogent l'Arthaud (du 27 au 29) : ce festival de théâtre est consacré à la jeune création : 9 compagnies pour 9 spectacles en représentation unique pour combler toutes vos envies de théâtres. 5 € l’entrée.Parmi les spectacles proposés : "danser n’est pas un crime" par la compagnie des Humeurs massacrantes.2e Festival de Musique sur la coulée verte, le 28. Ce samedi, la coulée verte (ancienne voie ferrée transformée en voie verte) se transforme en scène musicale grâce à l’association du festival de Betz. 3 scènes de musique réparties sur 500m et entre chacune, des animations pour les enfants, un marché de producteurs locaux, des associations locales. De 12h à minuit.Le "Carnaval des Possibles" à la base de loisirs de St Leu d'Esserent, ce dimanche.Des ateliers, des conférences, des spectacles pour partager, échanger, inventer et construire un monde plus juste, plus fraternel et plus durable. L’occasion aussi de découvrir des alternatives simples et à porter de main pour changer son quotidien. Mais ce carnaval est aussi synonyme de concerts et spectacles. Pour en savoir plus 5e édition de Thezy en jazz à Thézy Glimont du 27 au 29. Que vous soyez connaisseurs ou néophytes, que vous aimiez le jazz blues, le jazz funk, le rythm and blues ou le boogie, vous devriez trouver votre bonheur dans ce festival organisé au cœur d’un village de 623 habitants.Le boogie entrainant de The Red Roosters :Les concerts sont gratuits ! Premier concert à 19h15 le vendredi et samedi, à 16h15 le dimancheLe 13e Festival du Pipasso. Il débute vendredi à 20h30 à l’espace St André d’Abbeville pour deux concerts d’ouverture proposés par le bourguignon Quentin Millet et les landais de Bohas orchestra (billet de 9 à 13 €). Samedi et dimanche, rendez-vous à Flixecourt, pour de nombreuses animations, dont le grand bal du pipasso le samedi soir. Et une journée festive le dimanche.Retour sur le grand bal du pipasso 2018 :