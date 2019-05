Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 4 et 5 mai 2019

La foire aux géraniums 2017

Parc du Marquenterre au printemps 2019

Championnat d'Europe de tir à l'arme préhistorique en 2015

Le chantier de la Caverne du Dragon est en voie d'achèvement

Festival des bistrots à Moÿ-de-l'Aisne en 2013

Dans la Somme, à Picquigny,revient pour la 24ème édition consécutive.Les 4 et 5 mai 2019, on pourra y trouver des milliers de fleurs mais aussi de la gastronomie régionale. Les Français plébiscitent chaque année le géranium en achetant 70 millions de pieds. Un succès qui s'explique par son prix bon marché et par sa robustesse.Quelques images de la foire des géraniums, Edition 2017En Baie de Somme, au parc du Marquenterre, le samedi 4 mai, vous pourrez profiter d’une sortie crépusculaire avec pique-nique dans une ambiance unique. C’est l’occasion d’un moment privilégié pour découvrir la nature qui s’endort et écouter l’univers sonore étonnant de la faune locale.Quelques images du Parc du MarquenterreDans l’Oise, à Crépy-en-Valois, l'association des Amis du musée de l'archerie et du Valois organise une nouvelle fois la manche crépynoise duau Parc de Géresme les 4 & 5 mai 2019.A l'époque, il s'agissait de manger et de se défendre. Aujourd'hui, le défi est plus pacifique. Seule condition pour participer à ces championnats, les arcs doivent être façonnés avec des matériaux traditionnels comme à l'époque. Les visiteurs, en plus d’assister à la compétition, pourront s’initier à ces armes préhistoriques.Pour une ambiance plus calme, vous pourrez vous rendre au, samedi 4 mai, Place Jeanne Hachette. Depuis 4 ans, cet évènement attire les amoureux du livre avec la présence d’auteurs pour des dédicaces, d’éditeurs et des acteurs locaux du monde du livre.Dans l’Aisne, ce samedi sera marqué par la réouverture de la, après 7 mois de travaux et l'installation de nouvelles animations.Ancienne carrière située au cœur du « Chemin des Dames », la Caverne du Dragon fut transformée à partir de 1915 par les unités allemandes en une véritable caserne souterraine comprenant postes militaires et lieux de vie. Site du tourisme de mémoire visité dès les années 1920, la Caverne du Dragon fut transformée en musée en 1969 par le Souvenir Français. Gérée depuis 1995 par le Département de l’Aisne, la Caverne du Dragon met en lumière les éléments d'un passé lourd de souvenirs. A l'aide d'animations multiples, par le biais d'objets retrouvés dans les galeries, le visiteur se retrouve immergé dans la vie quotidienne des combattants du Chemin des Dames.Dans l’Aisne, le festival des bistrots est devenu un évènement incontournable.Créé par la Communauté de Communes du Val d’Oise, ce festival éclectique et varié permet à la musique de résonner dans les bistrots de village du Val de l’Oise, ces petits cafés qui résistent dans les villages et demeurent lieu de convivialité et de lien social.Ce samedi 4 mai, à 20h30, le festival fera escale à l'Orée des Collines à la Neuvillette avec des concerts des groupes « Faut Qu'ça Guinche » et « Les Teigneux ».Retour en images sur le festival des bistrots de 2013Bon week-end à tous !