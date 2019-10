Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 5 et 6 Octobre

La grande réderie d'Amiens, côté restauration

Ce qui vous attend à la Fête du rail 2019...

Rétrospective Georges Fessy au Familistère

La foire Saint Denis en 1978

"La Joconde Nue"

L’évènement du week-end dans la Somme, ce sera l, ce dimanche 6 Octobre.Chineurs, passionnés et promeneurs, pourront profiter de ce beau dimanche pour déambuler dans les rues d’Amiens, à la recherche de la perle rare. Entre les exposants amateurs et les professionnels, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses.Pour les amoureux des trains et du monde ferroviaire, ne ratez pasLe thème de cette édition sera les dépôts SNCF et les Rotondes.Avec des expositions, du modélisme, de la philatélie, des animations, des groupes musicaux et la présence de l’harmonie, le train sera à l’honneur à Longueau, commune au riche héritage ferroviaire.Dans l’Aisne, il vous reste peu de temps pour vous rendre auqui accueille jusqu'au 13 octobre, photographe autodidacte reconnu pour ses prises de vue d'architecture.Le Familistère lui a donné carte blanche en 2002 et il a immortalisé le palais social en plein renouveau.Connu pour avoir accompagné les grands noms de l'architecture française, et leurs réalisations, auteur d'une photo très étudiée et réfléchie, Georges Fessy ne manquera pas de vous surprendre.Souvent publié, rarement exposé, cette 1ère rétrospective -conçue avec le photographe- permet aussi de découvrir des photos plus personnelles.On vous propose également un peu de légèreté et un retour en enfance avec le début dede Saint Quentin qui fête, cette année, ses 700 ans.A partir du 5 et jusqu’au 27 octobre, vous pourrez y trouver 10 manèges pour adultes, 22 pour enfants, 27 métiers de bouche et 60 boutiques.Des feux d’artifice seront tirés les samedis 05 et 27 octobre des journées demi-tarifs sont proposées les mercredis 16 et 23 octobre.Dans l’Oise, ce sera le dernier week-end pour découvrir aul’exposition inédite consacrée au 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci avec l’une de ses œuvres phares, quoique méconnue et énigmatique :. En effet, le musée Condé de Chantilly conserve la plus célèbre représentation de la Monna Vanna, mieux connue sous le nom de Joconde nue, un carton de grande taille (quasiment celle de la Joconde du Louvre) qui n’en finit plus d’interroger.Pour ceux qui voudraient sortir des sentiers battus, nous vous proposonss en délire qui aura lieu à Boissy-Fresnoy les 5 et 6 octobre 2019 dans l'Oise.Ce festival proposera 6 comédies lors du week-end. Ces comédies sont jouées par des compagnies professionnelles partout en France.Le festival aura lieu dans un endroit atypique : un hangar dans un petit village de l'Oise. Le but des organisateurs est de faire vivre ce lieu avec des projets culturels divers et d’amener la culture dans le milieu rural en proposant des tarifs attractifs.Bon week-end !