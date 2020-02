Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 8 et 9 février 2020

2ème Salon du Geek à Saint-Quentin

Le 1er salon du Geek de Saint-Quentin en février 2019

La Saint-Valentin avant l’heure

La Saint-Valentin des Animaux : une fête pour les amoureux des bêtes

© SPA

Salon de la Saint Valentin à Arvillers

Journée Isarienne de la Danse à Creil

© Comité Danse Oise - Ville de Creil

20ème édition du Festival des Voix d'Hiver / Gauchy

Samedi 8 à 20h : K! et Victoria Delarozière

Dimanche 9 à 15h : Govrache et Agnès Bihl

Clip officiel d'Agnès Bihl : Ni Parfaite Ni Refaite

Amiens, 4e édition des Rencontres Jazz et Musiques actuelles

© Amiens Métropole

19e Salon du jouet ancien et de collection de Senlis

© Rétro Rail Club Senlisien

Balade à vélo "Sur les traces de la résistance" à Amiens

Venez retrouver le meilleur de la culture Geek durant deux jours les 8 et 9 février au Palais de Fervaques de Saint-Quentin.Au programme de ce salon: animations continues, cosplays, concours, jeux vidéos, maquettes, et bien d’autres.Toutes les infos sur le site « On teste pour vous en Picardie » et sur la page facebook de l’événement Le week-end du 8 et 9 février, la Société Protectrice des Animaux invite célibataires et couples à venir rencontrer le futur amour de leur vie : un animal de compagnie !Détails et adresses des refuges sur le site de la SPA Seize exposants sont attendus pour ce salon dimanche 9 février à la salle La Picardie d’Arvillers : bijoux, tableaux, accessoires de mode, prêt-à-porter, lingerie, soins et cosmétiques, conseils et produits nutrition, champagne, et défilé de lingerie à 16h.Renseignements au 03 22 41 58 72Au programmede Creil samedi 8 février 2020 : 16 associations vous feront partager leur passion autour de la danse avec des démonstrations de divers styles de danse et infos sur leurs activités.Cette journée est organisée par le Comité Danse Oise, avec la mairie de Creil, la Conseil Départemental de l’Oise, la Fédération Française de Danse et la Comité Départemental Olympique et Sportif.Ouverture des portes à 13h jusque 18h,Informations complémentaires sur le site de la ville de Creil ou sur la page facebook de l’événement Nouvelle édition de ce festival de la, qui veut créer un événement et du lien autour de la chanson française.Au programme: 15 groupes et artistes pour 8 concerts, un atelier d'écriture, une scène off tous les jours à 19h30, des tarifs attractifs, et des surprises.Et c’est aussi un, réalisé en partenariat avec la communauté Emmaüs de Saint-Quentin, et qui vous invite à apporter des vêtements chauds destinés à des associations caritatives.Toutes les infos et tarifs sur le site de la MCL de Gauchy Ne manquez pas de visionner le clip officiel d'Agnès Bihl : Ni Parfaite Ni RefaiteCette 4ème édition réunira, comme en 2019, les ensembles d’élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional et des écoles de musique d’Amiens Métropole, de Nièvre et Somme, du Territoire Nord Picardie et de l’Université de Picardie Jules Verne (représentée par le Big Band Universitaire de Jazz).samedi 8 février à partir de 19h et le dimanche 9 février à laà partir de 16h.Le programme complet est à lire sur le site d’Amiens Métropole Le complexe sportif des 3 Arches de Senlis attend les passionnés de jouets anciens dimanche 9 février 2020 de 8h30 à 16h. Entrée 2 € à partir de 12 ans. Infos et détails sur ce salonComme chaque 2ème dimanche du mois, l'association Véloxygène organise uneCe dimanche 09 février 2020, la sortie sera sur le thème "Sur les traces de la résistance, des lieux, des rues, des femmes et des hommes"Rendez-vous à 10h place Gambetta à Amiens pour un circuit sur la matinée à un rythme familial.Détails et informations dans l'agenda du site de Véloxygène Bon week-end !