Idées de sorties en Picardie pour le week-end du 29 février et 1er mars 2020

Week-end de clôture de l’historique fête du Bois Hourdy à Chambly

Samedi, 3e édition de Compiègne en lumière

Compiègne en lumière



Dimanche, réouverture du Musée de Picardie, Amiens

© JP Delance

Des réderies et des endives dans la Somme

Ouverture du 23e festival Jazz’titudes, Laon et ses environs

Nirek Mokar en concert

Retour aux sources… de la Somme, Fonsommes

Depuis 772 ans, chaque mois de février à Chambly, c’est la fête du Bois Hourdy. Une fête en l'honneur de la venue du roi Louis IX en 1248. Des animations samedi, avec le résultat du concours de costumes dans l’après-midi et un concert gratuit du groupe de gospel Limyé’a à 20h30.Dimanche, si vous êtes matinaux, rendez-vous dès 5 heures du matin pour le réveil en fanfare par l’Harmonie de Chambly, le Western band de Seugy et Orchestra. Départ à 15h pour la cavalcade montée et costumée. Enfin à 19h30, le clou de ces fêtes, l’embrasement de l’arbre légendaire.Light up city, association d’étudiants de l'Université Technologique de Compiègne, vous attend pour Compiègne en lumière. Une balade nocturne à travers la ville. Tout au long du parcours de 2,2 kms, des animations, de jeux de lumières, de la musique et divers spectacles. La soirée se terminera par des concerts sur la passerelle de Benjamin Franklin, accueillant artistes professionnels et étudiants. Rendez-vous dès 18h au village associatif de l’UTC. Départ à partir de 19h45.Compiègne en lumière, édition 2019Fermé pour travaux depuis l’été 2017, rénové et agrandi, le musée de Picardie rouvre ses portes au public. C’est l’occasion d’une grande fête chaleureuse et conviviale. Ouvert en 1867, le bâtiment a été le premier en France destiné à être un musée et a servi de modèle pour d’autres villes.Le personnel du musée et des artistes vous donnent rendez-vous dès 8h (jusqu’à 20h). Gratuit. Attention la nouvelle entrée se situe rue Puvis de Chavannes.Chineurs et rédeux ont rendez-vous dimanche à :-Bussus-Bussuel, salle de la Tondellière, de 8h à 17h-Au Hamel, à la salle des fêtes, de 7h à 18h-A Saint-Sauflieu, à la salle polyvalente, de 8h à 17hEnfin, à Fort-Mahon-Plage, pour une bourse toutes collections. A la salle polyvalente, de 9h à 17hQuant aux amateurs de chicons, direction Saveuse, pour la 9e fête de l’endive. Tout un week-end pour fêter ce légume : animations culinaires, dégustations de produits régionaux, repas et spectacles, et l’élection de miss Saveuse. Rendez-vous place de l’hôtel de ville (sous chapiteaux)Ce vendredi soir, c’est Nirek Mokar, jeune prodige du piano Boogie Woogie qui ouvre la 23e édition du festival de jazz et musiques actuelles de Laon. Concert au Foyer Gérard-Philippe de Chambry à 20h30.Le festival se poursuit jusqu’au 28 maiDétails et réservationsConcert de Nirek MokarLes animateurs du Parc d’Isle vous font sortir une nouvelle fois des sentiers battus et vous emmènent aux sources de la Somme. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir un patrimoine naturel remarquable à préserver.Rendez-vous dimanche à 10h sur le parking des sources de la Somme à Fonsommes. Gratuit.Plus de renseignements et réservations : 03 23 05 06 50 ou sur agglo-saintquentinois.frBon week-end et n’oubliez dimanche de fêter vos grands-mères!