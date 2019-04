Idées de sorties en Picardie, pour le week-end de Pâques

Amateurs et amatrices de jeu vidéo, rendez-vous au Laon Game On (Aisne)

Justine Fontaine cosplayeuse



« La Formule 1 canine » au cynodrome de Soissons (Aisne)

course lévriers cynodrome Soissons 2016



A Noyon (Oise), on n’attend pas le retour des cloches

Spiritualité toujours avec l’ouverture du 1er Festival d'Art Sacré de Senlis (Oise)

Ouverture exceptionnelle du Bois de Rompval (Somme)

Début de la semaine de l’Anzac à Vignacourt (Somme)

Anzac run 2018 Vignacourt

La 1ère édition du « Laon Game On » se déroule de vendredi à dimanche à la Maison des Arts et Loisirs. Diverses animations sont proposées à travers différents espaces de jeu, dont un dédié aux juniors alors que l’espace retrogaming est destiné à leurs parents.Pour les plus mordus, un espace Progaming PC, et pour les « sportifs », des tournois ludiques « d’e-sport », avec finales sur écran géant.Enfin, des concours de Cosplay (costumes de personnages de jeux vidéos, mangas ou films d’animation) sont organisés.Rencontre avec Justine, une cosplayeuseOn ne compte que 11 cynodromes en France, dont celui de Soissons. Ouvert du printemps à l’automne, il organise régulièrement des courses de lévriers Whippets et Greyhounds, dont ce week-end le Grand prix Clovis. Les premières courses débutent samedi matin.Les finales à pari mutuel ont lieu dimanche à partir de 14h.En avril 2016, nous étions présents au cynodrome pour la reprise de la saisonEn ce week-end pascal, pourquoi ne pas partir à la découverte des cloches de la cathédrale de Noyon? C’est ce que vous propose l’office de tourisme le 20 avril. De plus, en accédant à la charpente de l’hôtel de ville, vous pourrez côtoyer le beffroi.. autour de quelques friandises.La visite étant limitée à 30 personnes, il faut obligatoirement réserver au 03.44.44.21.88Manifestation artistique interconfessionnelle, le festival rassemble plus de 300 artistes venus du monde entier, qui expriment librement leur perception du sacré. Expositions, concerts, conférences et animations variées sont proposées. En cette première édition, l’invité d’honneur est le Japon.Le 21, en journée, cérémonie du thé et ikebana (art floral) avec Michiko Noguchi à l’espace St Pierre.A 20h30 récital de piano avec Satsuki Hoshino et Takuya Otaki à la Chapelle royale St Frambourg.Le festival dure jusqu’au 28 avril.Situé entre Mers les Bains et Ault, ce dernier vestige de la forêt littorale se dévoile grâce à une visite guidée. Propriété du Conservatoire du littoral, le Bois de Rompval est habituellement fermé au public pour assurer sa préservation, mais aussi pour des raisons de sécurité.Rendez-vous est donné le 20 avril, à 10h, sur le parking du camping du Rompval.Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire au 03.22.31.79.30 ou contact@baiedesomme.org Du 19 au 25 avril, Vignacourt organise son Anzac week, en hommage aux soldats australiens et néozélandais tombés en terre picarde, durant la Première Guerre mondiale.Le 20 avril, de 14h à 17h, un atelier photos avec le photographe samarien Irwin Leullier est organisé.Et à partir de 14h30, rendez-vous est donné aux sportifs (au Parc de Vignacourt) pour un tournoi de foot à 5.Quant au 21, sautez dans vos baskets pour l’Anzac Run Retour en images sur l'édition 2018