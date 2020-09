Idées de sorties en Picardie pour le week-end des samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020

ERRATUM : Ce vendredi après-midi, la préfecture de la Somme a annulé la tenue du festival

Dans la Somme, c’est votre dernière chance de découvrir à Abbeville l’exposition « Manessier et l’eau vive » qui se clôture le 28 septembre. Avec des lithographies de l'artiste sorties des réserves du musée et appartenant à la première donation de 2001, qui évoquent le thème de l'eau comme source de vie, vous rentrerez ainsi dans l’univers flamboyant de cet artiste local.Comme chaque année, le pipasso, la cornemuse de Picardie sera à l'honneur le dimanche 27 septembre au Festival de Flixecourt.Grand festival de la culture picarde, une programmation variée vous sera proposée : fanfares, cornemuses et pipassos, contes, concerts, scènes ouvertes, bals, lutherie, marché artisanal, animations autour des jeux picards, ballon au poing, planétarium, initiation au cirque.Dans l’Aisne, pour les passionnés de lecture, se tiendra la 28ème édition de fête du livre de Merlieux et Fouquerolles le dimanche 27 septembre.Cette manifestation fait référence dans la région : animations, stands, bouquinistes et éditeurs se mêlent aux auteurs du cru pour proposer une journée de promenade simple et littéraire.A noter, que dès le samedi 26 septembre, des animations seront proposées par l’Association des Amis de la fête du livre de Merlieux qui fête ses 10 ans.A Saint-Quentin, du 8 au 30 septembre 2020, nous vous proposons de participer au Toy's Tour Collector. C’est la première étape d'une exposition d'art contemporain itinérante ayant pour objectif la collecte de jouets pour leur donner une seconde vie.Les sculptures monumentales d'Angelo Lembo seront exposées aux abords de la place de l'Hôtel de Ville. Elles seront placées sur des containers qui assureront la collecte de jouets destinés aux enfants de la Croix Rouge. Le Toy's Tour Collector permet à la fois de sensibiliser les plus jeunes à l'Art Contemporain tout en leur permettant d'offrir les jouets qu'ils n'utilisent plus.Dans l’Oise, à Creil et ses environs, vous pourrez vous rendre au festival des Arts de la rue « Mosaïque ». Comme son nom l’indique, pendant 4 jours du 24 au 27 septembre, une mosaïque de spectacles, de lieux, d’identités artistiques lance la saison au grand air avec 4 jours de partage, de convivialité avec 7 villes en mouvement et 12 spectacles surprenants.Enfin, en ses temps difficiles et anxiogènes, le salon du bien-être de Chantilly vous accueillera le dimanche 27 septembre à l'espace Bouteiller.Avec de nombreux professionnels, le « salon qui vous fait du bien », se veut un concept original dépassant le bien être seul : écologie locale, bio, activités physiques… Bref, tout pour vous permettre de mettre en place vos ressources de sérénité…Bon week-end !