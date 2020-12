"Il a incarné une époque" : les réactions des politiques picards à la mort de Valéry Giscard d'Estaing

Le Président #GiscardDEstaing a marqué de son empreinte l’histoire de la France en engageant des réformes sociétales d’envergure durant son septennat. Il avait compris combien le rassemblement des Français était un préalable indispensable pour l’unité et la réforme de notre pays. pic.twitter.com/1yNEowHPxo — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) December 2, 2020

C’est un bâtisseur acharné de l’Union européenne qui nous quitte. Il avait en effet à cœur d’œuvrer au projet d’une Europe toujours plus fédérale, dessein cher à notre famille politique. — Brigitte Fouré (@BrigitteFoure) December 3, 2020

À Amiens, les drapeaux de l’Hôtel de Ville seront en berne et le bâtiment sera illuminé aux couleurs du drapeau national jusqu’au jour de ses obsèques. — Brigitte Fouré (@BrigitteFoure) December 3, 2020

Le plus brillant des hommes politiques de la 5ème République nous a quitté ce soir. Que l’histoire sache reconnaître à Valéry Giscard d’Estaing la qualité de ses réformes, sa modernité et sa volonté de réunir les français — Alain Gest (@Alain_Gest) December 2, 2020

Giscard est décédé.

Le plus grand réformateur de la 5eme république nous a montré la voie pour un centrisme social et libéral assumé.

Jeune giscardien à 18 ans j’ai découvert le goût de la vie publique grâce à lui. Qu’il repose en paix! — Pascal Demarthe (@PascalDemarthe) December 2, 2020

Valéry Giscard d’Estaing nous quitte en léguant un héritage politique précieux : le courage de changer la société et une indéfectible ambition européenne.



Je pense aussi à la loi de juillet 1976, socle du droit français de l’environnement.



Longtemps encore, sa vision vivra. — Barbara Pompili (@barbarapompili) December 2, 2020

Un mandat radicalement tourné vers une modernisation de la société.

Respect et Hommage Monsieur le Président de la République. pic.twitter.com/uPsNAIwCFy — Julien DIVE (@JulienDive) December 2, 2020

Le troisième président de la Ve République, Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint mercredi 2 novembre, à l'âge de 94 ans, des suites de la Covid-19. Les personnalités politiques n'ont pas tardé à lui rendre hommage.Sur twitter, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand a salué les réformes sociétales initiées par Valéry Giscard d'Estaing.De son côté, la maire d'Amiens Brigitte Fouré salue "un bâtisseur acharné de l’Union européenne". La maire de la capitale picarde annonce également sur Twitter que "les drapeaux de l’hôtel de ville seront en berne et le bâtiment sera illuminé aux couleurs du drapeau national jusqu’au jour de ses obsèques".Le député de l'Oise, Eric Woerth souligne aussi ce "grand européen". "Il est celui qui a beaucoup structuré l'évolution de l'idée européenne", reconnait-il au téléphone. "Il a incarné une époque, donc il y a un peu de nostalgie, confie-t-il, un brin de tristesse dans la voix. Une époque est révolue. C'était une époque marquée d’insouciance, à la fin des Trente Glorieuses".L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy se souvient d'un homme qui "a toujours courru après l'idée de proximité. Je me souviens quand il expliquait l'économie à la télé, c'était fait de manière très pédagogique".Eric Woerth retient surtout "l'esprit de réforme sociétale" de VGE. "De l'IVG à la majorité à 18 ans, ce sont devenues des grandes références de la vie en société. C'était l'idée d'une société bienveillante, attentive. Une société qui accepte de se réformer".Sur Twitter, Alain Gest, président de la métropole d'Amiens a rendu hommage au "plus brillant des hommes politiques de la 5ème République".Le maire d'Abbeville Pascal Demarthe loue "le plus grand réformateur de la 5eme république [qui] nous a montré la voie pour un centrisme social et libéral assumé". Il salue celui a qui il doit sa vocation en politique.Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et ancienne députée de la Somme a également tenu à rendre hommage à Valéry Giscrad d'Estaing. Tout comme le député de l'Aisne Julien Dive.Le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera à 20h ce jeudi 3 décembre pour rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing.