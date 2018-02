“Il va tomber” : Laurent Wauquiez se confie à des étudiants au sujet de Gérald Darmanin

"Il sait très bien ce qu'il a fait"

[ Document #Quotidien]@PaulLarrouturou s'est procuré un enregistrement du cours de Laurent Wauquiez à l'EM Lyon.

Il démolit Darmanin, balance sur Sarkozy et accuse Macron d'avoir monté une "cellule de démolition" contre le candidat Fillon. pic.twitter.com/7rJW2prAI7 — Quotidien (@Qofficiel) 16 février 2018

"Si on veut que ce lieu soit un lieu de liberté, il faut que tout ce que je dise reste entre nous." Malgré ces quelques mots de mise en garde, c'est raté pour Laurent Wauquiez. L'émission de télévision Quotidien a révélé vendredi 16 févrierAutant dire que Laurent Wauquiez n'a pas été tendre avec ses opposants politiques (ni avec ses amis).. Actuellement visé par deux plaintes (dont une classée sans suite) pour viol et abus de faiblesse, c'est sur lui que Laurent Wauquiez s'attarde le plus longtemps."Juste celui là, je le commenterai deux secondes, parce que quand même il est tellement drôle", peut-on entendre dans l'enregistrement de Quotidien (à partir de 54")

Face à Jean-Michel Apathie sur France info le 15 janvier dernier, Gérald Darmanin avait raconté avoir reçu "une lettre calomnieuse" dans laquelle il était accusé "d'abus de faiblesse, d'abus de pouvoir, voire de viol" lors de sa nomination à Bercy. Une interview qui a marqué Laurent Wauquiez : "C’est un monument à regarder [cette interview], c’est du Cahuzac puissance 10. Le type sait très bien ce qu’il a fait, il sait très bien ce qui va arriver."



Une plainte classée sans suite

Pour rappel, Gérald Darmanin était jusqu'il y a peu visé par deux plaintes.. La seconde, pour abus de faiblesse, a été déposée récemment.

Toujours face aux étudiants de l'EM Lyon, Laurent Wauquiez ajoute : "Vous penserez à moi dans les semaines qui viennent. Mais lui je lui promets pas un grand destin.[...] Ce n’est que le début. Et donc il va tomber."





Déclaration suite aux propos diffusés par l'émission Quotidien. pic.twitter.com/VyTilABubW — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 17 février 2018

Laurent Wauquiez a depuis réagi sur Twitter. Il dénonce un enregistrement "illégal et des méthodes peu déontologiques" et ajoute que ses propos "ont été tenus dans un cadre privé".