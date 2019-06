Il y a 5 ans, le RC Lens montait en Ligue 1. À quoi s'attendre si les Sang et Or renouvellent l'exploit ce soir ?

Les joueurs accueillis en héros à l'aéroport

J'y était... et si on le refait ce soir je pense y retourner ! — Auré (@warmoaur) 2 juin 2019

La fête dans la ville au coup de sifflet final

Les joueurs devant leur public dans la ville de Lens

Les joueurs du RC Lens devant leur public, au lendemain de leur montée en Ligue 1 en mai 2014. / © PHILIPPE HUGUEN / AFP

Ils attendent ce moment avec beaucoup d’anxiété et d’impatience. Les supporters lensois sont, à quelques heures du match de barrage retour face à Dijon, ce dimanche soir à 21 heures. Les Sang et Or ont concédé un match nul 1-1 mercredi soir à Bollaert.ce dimanche soir pour espérer retrouver les bancs de la Ligue 1 pour la saison 2019 / 2020.En 2014, au terme d’une saison pleine de suspens, les lensois ont décroché une victoire à Bastia 2 à 0, leur permettant de se classer 2ème et de retrouver. L’entraineur de l’époque, un certain Antoine Kombouaré, manage aujourd’hui les dijonnais. Chacun analysera cette information comme il le souhaite… Le retour des joueurs lensois dans la région reste un. Souvenirs.Il est 2 heures du matin. L’avion des lensois victorieux se pose sur le tarmac de l’aéroport de Lille-Lesquin dans la nuit du 16 au 17 mai 2014.accueillent les joueurs du RC Lens. Laentre les joueurs et les suporters est totale.Visiblement, certains supporterspour fêter une montée en Ligue 2 avec les joueurs.Lens mène 2 à 0 face à Bastia, la deuxième place est assurée... et le match se termine. Dans les rues de Lens, parées aux couleurs de l'équipe, laet unecommence pour célébrer la victoire des Sang et Or.Ce soir, lejuste à côté du stade Bollaert-Delelis.sur place. Si les lensois l'emportent, la fête devrait battre son plein.Le lendemain de leur victoire face à Bastia, les joueurs du RC Lens sont venus fêter leur montée en Ligue 1 avec les supporters lensois, réunis pour l'occasion devant l'hôtel de ville de Lens.Espérons que les Sang et Or réussissentce dimanche soir, pour fêter comme il se doit le retour des lensois dans l'élite du football français. Début du match à 21 heures.