“Illicite white” : ces cigarettes illégales qui se multiplient dans les Hauts-de-France

Dans la région, 1 cigarette sur 4 achetée à l'étranger

LeSeita Imperial Tobacco publie quelques résultats d'une. Celle portant sur le dernier trimestre 2017 utilise la: dans les villes sélectionnées, les paquets jetés au sol sont collectés, puis analysés.Une étude qui permet de soulever certaines pratiques, comme celle des"Ce sont des cigarettes de marques déposées dans des paysmais qui ne sont pas du tout déposées dans le reste de l'Europe", explique Hervé Natali, responsable "Actions et Prévention contre les trafics" pour Seita Imperial Tobacco. "Ces cigarettes n'ont, à travers desEn moyenne, ces cigarettes représentent au dernier trimestre 2017"Et ça pose un vrai problème sanitaire à l'arrivée. En tant que fabricants de cigarettes, nous avonsPas eux...", précise Hervé Natali.Si le trafic des "illicite white" reste "confidentiel" dans les Hauts-de-France,, d'après cette étude. "Dans les Hauts-de-France,que nous avons ramassés provenaient du. C'est un peu plus que la moyenne nationale qui est de 21,9%."Ce taux. A, par exemple, 33,6% des paquets proviennent de l'étranger. A, c'est 31,5%, soit beaucoup plus qu'au précédent trimestre, où le nombre de paquets issus du réseau "non-domestique" s'établissait à 13,7%. "Ce qu'on va faire ensuite, c'est voir. Est-ce qu'il y a un vrai changement d'habitude qui va découler de l'augmentation du prix des paquets, et des pots de tabac à rouler ?"Ces cigarettes proviennent majoritairement de, mais aussi d'autres pays. En outre, desont également été retrouvées. "Cela représente environ 2% du marché en France. On cherche alorsdéposées ici", précise le fabriquant de tabac.En janvier dernier, une usine de cigarettes contrefaites était démantelée près d'Anvers, en Belgique. 3,2 millions de cigarettes illicites ont alors été saisies, ainsi que 1,35 tonne de tabac haché.