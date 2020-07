EN IMAGES. Feux d'artifice rares, défilés annulés, masques et hommages aux soignants : un 14 Juillet "si particulier"

Le 14 juillet 2020 restera dans l'histoire comme étant différent des autres. Le coronavirus a bouleversé le protocole et limité la fête. Quelques exemples dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Roubaix : un feu d'artifice sur la Grand'Place

Roubaix est une des rares grandes villes du Nord et du Pas-de-Calais à avoir décidé de maintenir un feu d'artifice pour ce 14 juillet . Masque obligatoire pour les 5000 personnes (jauge maximale) venues admirer le spectacle malgré les circonstances particulières liées au coronavirus.

A Wattrelos, La Madeleine, Saint-André, Hazebrouck, Montigny-en-Ostrevent (liste non exhaustive), d'autres feux d'artifice ont été tirés. Il y en aura encore une trentaine ce mardi soir.

Arras : hommage aux soignants sur la Grand'Place

Le Cortège républicain du 14 juillet à Arras

Lille : pas de défilé des forces armées

Lille : un 14 juillet en hommage aux soignants

Le traditionnel défilé du 14 juillet n’a pas eu lieu sur les Champs-Élysées à Paris. A Arras, non plus. Sur la Grand'place, des soignants, des policiers, des chauffeurs routiers ont reçu un hommage spécial des autorités pour tout ce qu'ils ont réalisé pendant le confinement.A Lille aussi, la cérémonie est restée statique. Sur le parvis de la Place de la République, un hommage a été rendu à tous ceux qui ont assuré "la continuité de la vie de la Nation et son unité, au sortir de la crise sanitaire." Des décorations et des lettres de félicitations ont été remises à des personnalités ayant fait preuve d'un engagement et d'un civisme exemplaires. "C'est un moment très solennel, tout à fait exceptionnel (...) en ce 14 juillet si particulier", a expliqué Michel Lalande, préfet du Nord.Le mauvais temps n'a pas permis aux hélicoptères de survoler Lille comme prévu initialement.