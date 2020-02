Impôt sur le revenu et taxe d'habitation : dans quelles villes les habitants profitent le plus des baisses en 2020 ?

Où en profite-t-on le plus ?

Nord : 310 000 foyers concernés, pour une baisse moyenne de 979 euros

: 310 000 foyers concernés, pour une baisse moyenne de 979 euros Pas-de-Calais : 176 000 foyers concernés, pour une baisse moyenne de 1038 euros

: 176 000 foyers concernés, pour une baisse moyenne de 1038 euros Oise : 116 000 foyers concernés, pour une baisse moyenne de 936 euros

: 116 000 foyers concernés, pour une baisse moyenne de 936 euros Somme : 75 000 foyers concernés, pour une baisse moyenne de 920 euros

: 75 000 foyers concernés, pour une baisse moyenne de 920 euros Aisne : 69 000 foyers concernés, pour une baisse moyenne de 845 euros

Qui en profite ?

jusqu'à 10 064 €: 0%

de 10 064 à 25 659 € : 11%

de 25 659 à 73 369 € : 30%

de 73 369 à 157 806 € : 45%

Faites-vous partie des bénéficiaires de la baisse de l'impôts sur le revenu et de la taxe d'habitation ? Le Ministères des Finances communique ce jeudi 13 février sur le nombre de foyers fiscaux qui en profitent. On compte deux baisses :a vu son barème baisser dans la loi de finances pour 2020, au bénéfice de 17 millions de foyers fiscaux. Cette baisse, applicable depuis janvier, est liée à la réforme prélèvement à la source, indiquent les services ed l'État., de son côté, ne sera plus payée par 80% des Français sur leur résidence principale. Cette suppression concerne 8,8 millions de foyers fiscaux.Voici, par département, le nombre de foyers fiscaux qui profitent à la fois de la baisse de l'impôt sur le revenu et de la suppression ou du dégrèvement de la taxe d'habitation :Voici le détail, dans les communes de plus de 5000 habitants. Vous pouvez chercher par ville, et trier la colonne de votre choix.C'est à Béthune (Pas-de-Calais) que le gain d'argent est le plus important (1347 euros en moyenne), et à Montataire (Oise) qu'il est le plus bas (720 euros en moyenne).En revanche, c'est à Amiens (Somme) qu'on trouve le plus de foyers fiscaux qui bénéficient de ces réductions (27 788 foyers), et à Béthune qu'il y en a le moins (1993 foyers concernés).La loi de finances pour 2020 prévoit une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôts sur le revenu à compter de l'imposition des revenus 2020. Les différentes tranches d'imposition, en fonction du revenu imposable, vont changer de barème :En ce qui concerne la taxe d'habitation, elle sera définitivement supprimée pour 80% des foyers fiscaux. Pour les 20% restants, l'allègement (ou dégrèvement) sera de 30% en 2021, puis de 65% en 2022.Cette répartition se fonde sur le montant du revenu fiscal de référence et sur le quotient familial , calculé sur la situation familiale (1 pour un célibataire sans enfant, 2,5 pour un couple marié ou pacsé avec un enfant, etc.)Ainsi, un foyer avec un quotient familial de 1 verra sa taxe d'habitation supprimée si son revenu fiscal 2019 ne dépasse pas 27 432 euros. Pour un quotient familial de 2, ce seuil est fixé à 43 688 euros. Pour un quotient de 5, il est de 80 264 euros.Le site du Ministère de l'Économie propose un simulateur pour calculer la baisse , ou pour savoir si vous êtes concerné par la suppression pure et simple de la taxe d'habitation.