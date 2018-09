“Tout in haut de ch'terril” : le fils d'Edmond Tanière, déçu par la version de Dany Boon, sort son propre clip

"C'est de la caricature"

Au début, il était enthousiaste. Il y a quelques mois, Sylvain Tanière, fils du célèbre chanteur ch'ti, était heureux de d'apprendre que la chanson "Tout in de ch'terril" allait être reprise pardans un album hommage aux chansons ch'tis. "Quand j'ai eu vent du projet, ça m'a fait super plaisir, explique-t-il. Dany Boon, c'est quand même une figure emblématique de la région. J'étais très fier, très honoré."Fin août, le clip est mis en ligne. Grosse déception. Certains paroles ont été changées (ch'caudron à frites est devenu friteuse à frites, la barrette du mineur est devenue une casquette...), le "l" à la fin de terril est prononcé, et l'accent de Dany Boon semble "forcé. Surtout, selon Sylvain Tanière, l'esprit de la chanson n'a pas été respecté : "Au début, c'est vrai, c'est cocasse, rigolo. Mais après, le ton devient plus grave, parce que le mineur, à la fin, il a la silicose, il ne peut plus partir en vacances... C'est très émouvant et ça parle à tous les gens du bassin minier.Il a raté son coup."Sylvain Tanière, 45 ans, qui continue de chanter régulièrement le répertoire de son père mort en 1991, ne veut pas laisser passer ça : "C'est de la caricature... Cette chanson, ce n'est pas une comédie. J'ai beaucoup de respect pour Dany Boon. Le projet de l'album est beau et en plus c'est pour la bonne cause. C'est très bien. Mais franchement, je ne peux pas cautionner ça. "Alors avec ses amis musiciens, il a décidé de tourner un clip de sa propre version de la chanson. Plus émouvante, épurée, avec une base de piano. "On l'a fait avec le coeur. Pour la région, pour mon papa. Avec nos petits moyens. C'est la version qu'on fait sur scène. Elle est riche en émotion." Le clip a été réalisé en partie au terril 11/19 de Loos-en-Gohelle.L'album "Les gens du Nord", sorti fin août, s'est classé deux semaines de suite parmi les meilleurs ventes de disques en France . Il comprend 15 titres emblématiques de la région, des classiques, des tubes, des trésors, repris par 24 artistes, nordistes ou non. Line Renaud, Maxime Le Forestier, Dany Boon, Alain Souchon ou encore Enrico Macias chantent "Les Corons", Quand la mer monte", "Le plat pays". Et voici la version de "Tout in haut de ch'terril" par Dany Boon....Et puis pour finir, voici la version originale, chantée parau début des années 80 de ce tube ch'ti (écrit par Charlys et Arthur Véry) et la version qui l'a popularisée en France. Cele de Renaud dans l'album "Renaud cante el'nord".