Incendie à Notre-Dame de Paris : la classe politique picarde est consternée

À Gauche comme à Droite les politiques sont réunis dans la même émotion pour Notre-Dame de Paris

Elle a participé à la gde Histoire de France inspiré les écrivains et les peintres, impressionné les@Français et les visiteurs@Posée magistralement aux bords de Seine je la croyais éternelle Ce soir ce feu terrible me brûle le cœur Tristesse impuissance devant Notre Dame consumée pic.twitter.com/24iDZTap9W — Olivier Dassault (@ODassault) 15 avril 2019

[#Live] Choquée par les premières images de la cathédrale #NotreDame de Paris proie d’un incendie . Plus qu’un monument historique, elle est un symbole de l’histoire de #France que nous devons à tout prix sauver des flammes! Ce qui se passe est inimaginable pic.twitter.com/veWQlJwBIE — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) 15 avril 2019

Les élus de @villes2fr expriment leur plus profonde tristesse devant ces terribles images de #NotreDamedeParis. C’est une émotion nationale qui nous étreint toutes et tous. pic.twitter.com/PpUIFDK5T4 — Villes de France (@villes2fr) 15 avril 2019

#NotreDame est une part de l’identité et de l’âme françaises. Elle est un condensé de notre Histoire. Nous savons nous rassembler pour reconstruire. Je proposerai à la prochaine séance du Conseil Régional @hautsdefrance un don pour la reconstruction.



➡️ https://t.co/AVfhGFLVWj — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 16 avril 2019



Un lieu unique dans l'histoire du monde

Un terrible incendie a très gravement endommagé la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi soir. Alors que les flammes faisaient toujours rage, le Vatican a exprimé son "incrédulité" et sa "tristesse" lundi soir, se désolant pour ce "symbole de la chrétienté, en France et dans le monde". Cette tragédie qui a touché tous les Français et qui a suscité des réactions de soutien dans le monde entier a également été largement commentée par la classe politique picarde.Les réactions n'ont pas manqué depuis hier soir en Picardie, sur Twitter ou Facebook, les hommes et femmes politiques de notre région ont exprimé leur tristesse et leur soutien pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Parmi les très nombreux messages publiés sur les réseaux sociaux en voici quelques uns."Ça va être une grande perte, une grande blessure", a déclaré Eric de Moulins-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France (CEF), sur son compte Twitter. La cathédrale "fait partie des symboles de ces efforts de paix, de beauté, d'espérance, de foi et même au-delà de la foi chrétienne", a-t-il dit. Au-delà de sa dimension spirituelle, Notre-Dame a "une dimension symbolique très forte, historique et culturelle très forte qui touche tous les Français", a souligné Stanislas Lalanne, l'évêque de Pontoise, pour qui l'émotion va bien au-delà des seuls chrétiens."Ça dépasse de loin les catholiques, Notre-Dame, c'est l'histoire de France", résume pour l'AFP Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions. "C'est là que le général De Gaulle a célébré la Libération de Paris, c'est là queNapoléon s'est fait sacré. Il y a eu des messes pour la mort des présidents Charles de Gaulle, Georges Pompidou, et même François Mitterrand", a-t-il rappelé. Lors des obsèques de ce dernier, les images des larmes du chancelier allemand Helmut Kohl avaient marqué. "Tous les chefs d'Etat qui viennent à Paris pour la première fois visitent la cathédrale", monument le plus visité en Europe, a-t-il aussi souligné.