Incendie de Notre-Dame de Paris : Xavier Bertrand veut que la région Hauts-de-France fasse un don

#NotreDame est une part de l’identité et de l’âme françaises. Elle est un condensé de notre Histoire. Nous savons nous rassembler pour reconstruire. Je proposerai à la prochaine séance du Conseil Régional @hautsdefrance un don pour la reconstruction.



➡️ https://t.co/AVfhGFLVWj — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 16 avril 2019

"Nous rebâtirons Notre-Dame"

Pour que Notre-Dame puisse renaître de ses cendres nous lançons un appel international. Tous les dons reçus seront intégralement versés au chantier de restauration. ➡https://t.co/QAB3kEZRlq pic.twitter.com/XRIObHFLbW — Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) 15 avril 2019

« La famille Arnault et le groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale, se mobilisent pour #NotreDame.

Ils feront un don d’une somme globale de 200 millions d’euros au fond dédié à la reconstruction de cette œuvre architecturale, qui fait partie de l’Histoire de France. » pic.twitter.com/KdOTpNokIi — LVMH (@LVMH) 16 avril 2019

Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, souhaiterait que le conseil régional fasse, dévastée par un incendie ce lundi 15 avril."Notre-Dame est. Elle est un condensé de notre Histoire.", a-t-il déclaré dans un tweet publié ce mardi 16 avril. Xavier Bertrand proposera donc le 25 avril, lors de la prochaine séance du conseil régional, qu'unLe feu, qui a pris dans les combles de la cathédrale dans la soirée de lundi, a détruit "deux tiers de la toiture", la flèche s'est également effondrée. Le président Macron, qui a annulé son allocution télévisée pour se rendre sur place, a annoncé le lancement d'une souscription nationale pour la reconstruction de l'édifice. "Nous rebâtirons Notre-Dame", a-t-il déclaré devant la cathédrale en flammes.Déjà, les marques de soutien affluent toutes parts. Face aux nombreuses sollicitations, accessible ici ). Attention toutefois aux fausses cagnottes qui circulent : beaucoup ont été lancées par des particuliers et rien n'indique que les fonds iront bien à la restauration de la cathédrale.La, originaire de Roubaix, qui est l'une des plus grosses fortunes françaises et le groupe LVMH se sont également dits "solidaires de cette tragédie nationale", annonçantpour de ce "symbole de la France, de son patrimoine et de son unité". Le préfet du Pas-de-Calais Fabien Sudry a assuré dans un communiqué : "Je ne doute pas que, qui s'est toujours tenue debout dans l'unité, et dans la défense des intérêts de la patrie, répondra à cet appel."