Inchangé depuis 50 ans dans les Hauts-de-France, le record de l'heure sur piste a été battu

Record battu 50 ans après, jour pour jour

50 ans après, nouveau record de l'heure sur piste dans les Hauts-de-France

Un record arraché au bout du souffle

Il est la voix du sport sur France Bleu Nord depuis des décennies. Il était aussi le détenteur indéboulonnable du record de l'heure sur piste régional depuis 1968 ! Le cultissime Christian Palka et ses 42 kilomètres 933 viennent d'être détrônés par un jeune bruaysien de 33 ans.Mathieu Defontaine, coureur du SC Boulonnais, a réalisé ce mardi la performance de 43 kilomètres 213, battant le record de son aîné 50 ans jour pour jour après. Le bonheur au bout de la douleur.« C’était complètement différent de ce que j’avais pu imaginer », raconte le nouveau champion très ému. «Tout le monde me l’avait dit : tu vas arriver dans des zones où tu ne sauras plus où tu es... Effectivement je ne savais plus où j’étais à un moment ; ça tournait, ça tournait, je voyais les lattes ... Mission accomplie, c'était un très long chemin..»Parfaitement posé sur son vélo, le nouveau champion a respecté son tableau de marche durant la première demi-heure.Mais la deuxième moitié sera plus pénible. Mathieu flirte avec les limites sous les yeux de ses parents.Mais il jette ses dernières forces et réussit à battre le record établi il y a 50 ans par Christian Palka, qui ne cache pas son émotion : " Oui, je suis ému devant l’accomplissement de ce qu'a fait Mathieu. Il s’est battu, à la fin c’était dur. C’est 8 mois de travail et c’est quand même un exercice très difficile", a conclu le désormais ex-recordman.