Incidents dans des bus transportant les migrants évacués de Grande-Synthe, un convoi stoppé sur l'A16

"Mise à l'abri"

Une vitre brisée, de l'agitation, des menaces, des hommes debout dans le bus... Situation tendue dans certains bus transportant des migrants évacués du camp de Grande-Synthe ce mardi matin. Un chauffeur a donné l'alerte vers 10h et prévenu l'escorte policière qui devait mener le convoi jusqu'en Bretagne. Les pompiers se seont rendus sur place mais il n'y pas eu de départ de feu.Les bus ont été stoppés au niveau du péage d'Herquelingue, près de Boulogne-sur-mer, sur l'A16. Selon La Voix du Nord , 47 migrants étaient concernés. Un "incident mineur" selon la Préfecture du Nord.Cinq d'entre eux ont été interpellés. Les bus sont repartis vers 12h30 après quelques heures d'arrêt. Le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer s'est rendu sur place. Environ un millier de migrants ont été évacués mardi matin du campement de Grande-Synthe (Nord), une nouvelle opération de mise "à l'abri" selon les autorités, jugée insuffisante par les associations qui prévoient d'ores et déjà leur retour rapide. Ils doivent être acheminés vers différents centres d'hébergement, principalement en région Hauts-de-France, dans lesquels elles "se verront proposer un accompagnement individuel", a indiqué la préfecture dans un communiqué.Elle rappelle que cette "mise à l'abri" fait suite à une ordonnance du tribunal administratif de Lille du 4 septembre, saisi en référé par la mairie. La justice avait notamment pointé des "graves problèmes de sécurité publique" et de "salubrité".Ce gymnase avait été ouvert aux migrants en décembre 2018 par la mairie pour héberger des migrants, comme elle l'avait fait l'hiver précédent. Il devait initialement fermer à l'arrivée du printemps.