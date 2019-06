Indochine au Stade Pierre-Mauroy : le concert sera retransmis en direct streaming

Indochine - La Dernière Vague



La setlist probable de ce concert au Stade Pierre-Mauroy (26 chansons en tout)

C'est une première pour le groupe Indochine. Un de ses deux concerts au Stade Pierre-Mauroy ce week-end sera diffusé en direct streaming et en intégralité. Ce sera dimanche à partir de 20h45, sur la chaîne YouTube officielle du groupe et sur France 3 Hauts-de-France.L'occasion de vivre un show complet, à guichet fermé (comme celui de la veille) comme si vous y étiez. Ce sera le dernier concert de la tournée "13 tour", destinée à promouvoir le treizième album studio du groupe, " 13 " (disque de platine - 450 000 ventes).Un concert qu'Indochine annonce grandiose : "750m² d'écran, 750 projecteurs au plafond, 650 autres dans la salle, 40 tonnes accrochées au dessus de la scène, 35 camions, 600 techniciens".Black SkyCeremonia2033Henry DargerStation 13Alice & JuneÀ l'assaut (Des ombres sur l'O)La vie est belleTes yeux noirsGloriaKimono dans l'ambulanceRose SongLittle DollsSong For a DreamUn été françaisClub 13 (Canary Bay / Les tzars /… more )J'ai demandé à la luneSalômbo (acoustique)La chevauchée des champs de blé (acoustique)Kao Bang3ème sexeCollege BoyTrois nuits par semaineL'aventurierCartagèneKarma Girls