Indochine au Stade Pierre-Mauroy : à quoi faut-il s'attendre ?

Indochine à l'Accor hotels Arena

Indochine au Stade Pierre-Mauroy : la setlist probable

Deux soirs à guichets fermés. Peu de groupes en France peuvent réaliser l'exploit de remplir facilement deux fois le Stade Pierre-Mauroy. Plus de 50 000 personnes verront le show d'Indochine en live samedi et dimanche.Un concert qui marquera la fin du "13 tour", une tournée des grandes salles et stades démarrée en février 2018. Nicola Sirkis, le chanteur du groupe, fêtera aussi ses 60 ans ce samedi 22 juin. Et pour couronner le tout, le concert de dimanche sera même retransmis en direct sur YouTube Un concert qu'Indochine annonce grandiose : "750m² d'écran, 750 projecteurs au plafond, 650 autres dans la salle, 40 tonnes accrochées au dessus de la scène, 35 camions, 600 techniciens". Depuis le début de la tournée, le groupe français a effectivement impressionné par sa mise en scène, notamment avec une cinquantaine d'écrans accrochée au plafond des salles visitées, en forme de soucoupe (cf vidéo ci-dessus).Le lightshow est à la hauteur, et Indochine ne lésine pas sur les visuels ou les confettis. Par ailleurs, comme d'habitude, la scène est aménagée pour que Nicola Sirkis puisse s'immerger au plus près du public. « J’aime que les concerts soient impressionnants, que les gens puissent s’évader pendant 2h30 et vivre, comme au cinéma, des émotions intenses. Sur la tournée précédente, le public était entouré par le décor : là, ils vont s’échapper par le toit et changer totalement d’univers », expliquait le leader du groupe au début de la tournée.Et la musique ? Quels morceaux va jouer Indochine sachant qu'il faut choisir dans un répertoire de 40 ans ? "Je peux dire qu'il y aura des surprises et que la playlist ne sera pas la même les deux soirs", a simplement expliqué Nicola Sirkis, énigmatique, à la Voix du Nord A observer la playlist des derniers concerts du groupe, on peut simplement dire qu'elle est généreuse. 25 chansons au moins avec deux rappels de 4 ou 5 chansons et qu'elle puise largement dans le dernier album et les chansons les plus récentes du groupe. Mais sans oublier, notamment à la fin, les tubes historiques du groupe : "L'aventurier", "3ème sexe", "J'ai demandé à la lune..."Black SkyCeremonia2033Henry DargerStation 13Alice & JuneÀ l'assaut (Des ombres sur l'O)La vie est belleTes yeux noirsGloriaKimono dans l'ambulanceRose SongLittle DollsSong For a DreamUn été françaisClub 13(Canary Bay / Les tzars /... )J'ai demandé à la luneSalômboLa chevauchée des champs de bléKao Bang3ème sexeCollege BoyTrois nuits par semaineL'aventurierCartagèneKarma Girls