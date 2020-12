INFOGRAPHIE. Brexit : étudiants, touristes, expatriés... Ce qui change concrètement pour vous au 1er janvier 2021

Après l'accord signé in extremis entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, on sait un peu mieux à quoi s'attendre dans les mois qui viennent.

Après une année de négociations houleuses et un accord trouvé à la dernière minute avec l'Union européenne, la sortie du Royaume-Uni n'est plus que dans une poignée de jours. Mais que va changer le Brexit dans vos prochains voyages outre-Manche, et quel impact aura-t-il sur votre vie quotidienne ?

Nous avons tenté de compiler et de trier ces changements en fonction des informations d'ores et déjà communiquées par les gouvernements français et britannique. Cliquez sur l'une des neuf vignettes pour en savoir plus.

Un texte de 2000 pages

Quatre ans et demi après le référendum de juin 2016, le texte conclu en à peine dix mois compte 2000 pages ; une prouesse dans la mesure où les accords de ce type prennent généralement des années à se faire.

Pendant des mois, les négociations ont bloqué autour de la pêche : les pêcheurs des Hauts-de-France effectuent 9 prises sur 10 dans les eaux britanniques, or Boris Johnson voulait imposer des conditions strictes. Londres et Bruxelles se sont finalement accordés sur une période de transition de 5 ans, pendant laquelle l'Union europeénne reversera au Royaume-Uni 25% de la valeur des poissons pêchés.

D'autres détails doivent en revanche être précisés par la suite. La question du permis de conduire, par exemple, n'a pas été tout à fait tranchée et certaines parties des sites gouvernementaux dédiés au Brexit, de part et d'autre de la Manche, ne sont pas encore à jour...